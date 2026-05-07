Оборот ресторанов, кафе и баров в Татарстане за январь — февраль 2026 года увеличился на 8%

По итогам 2025 года оборот заведений общественного питания в республике составил 97,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

По итогам января — февраля 2026 года оборот ресторанов, кафе и баров в Татарстане составил 17 млрд рублей. Это на 8% больше по сравнению с аналогичными месяцами 2025-го, следует из данных Татарстанстата.

Согласно статистике, январь для татарстанского общепита стал более прибыльным, чем февраль. В первый месяц 2026 года заведения общественного питания заработали 8,6 млрд рублей. Это на 3,17%, или на 265,9 млн рублей, больше, чем в феврале того же года.

Напомним, что по итогам 2025 года оборот заведений общественного питания в Татарстане составил 97,2 млрд рублей. Это на 7,5% больше, чем в 2024-м. Лучшим месяцем в ушедшем году стал декабрь, когда оборот ресторанов, кафе и баров составил 9,3 млрд рублей, а самым «скромным» — февраль (оборот достиг всего 7 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что молодые повара из 18 стран пройдут по улице Баумана в Казани. Мероприятие состоится в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум 2026».

Никита Егоров