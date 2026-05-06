Выдача грантов малому и среднему бизнесу в России упала на 53%

Если темпы снижения не замедлятся, то гранты как массовый инструмент поддержки перестанут существовать в нынешнем виде через 18 месяцев

Фото: Динар Фатыхов

В первом квартале этого года выдача грантов малому и среднему бизнесу (МСП) в России упала на 53%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Rodionoff Group.

Если темпы снижения не замедлятся, то гранты как массовый инструмент поддержки бизнеса перестанут существовать в нынешнем виде через 18 месяцев, говорят аналитики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подобная тенденция связана с тем, что власти стремятся оптимизировать бюджетные расходы в условиях дефицита казны, объяснила управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. В то же время для малого и среднего предпринимательства (МСП) гранты играют важную роль, поскольку позволяют запустить бизнес без долговой нагрузки, протестировать новые идеи и внедрить инновации, указал GR-директор группы «Михайлов и партнеры» Алексей Хижняк.

По мнению экспертов, альтернативой грантам может стать целевое финансирование заказов по наиболее востребованным направлениям.

Напомним, малый и средний бизнес Татарстана во втором квартале 2026 года сможет привлечь не менее 50 млрд рублей заемного финансирования под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Такие поручительства помогают получить кредит в банке на сумму до 1 млрд рублей при отсутствии или недостаточности залогового обеспечения с покрытием до 50% от суммы заемного финансирования.



Галия Гарифуллина