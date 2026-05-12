«Дайте ответственность, а не инструкции»

Эксперт ресторанной индустрии Римма Гарипова — о принципах создания эффективной команды в новых реалиях

Фото: предоставлено Риммой Гариповой

Изменение динамики работы, появление многозадачности, тень выгорания, новые условия работы сделали невозможным директивный стиль управления. Как найти баланс между дисциплиной и ответственностью, вовлечь команду в работу на результат и оставить клиентов довольными — в беседе с «Реальным временем» рассуждает Римма Гарипова.

— В чем чаще всего кроется проблема, когда рестораторы жалуются на работу команды?

— Проблема почти никогда не в людях. Она в методах управления. Старые подходы, основанные на контроле, приказах и страхе перед ошибкой, перестают работать в современном ресторане.

— Почему традиционный стиль управления («я сказал — вы сделали») больше не эффективен в ресторанном бизнесе?

— Этот стиль был эффективен в эпоху, когда ресторанный бизнес был прост: официант — официант, повар — повар, менеджер — менеджер. Сегодня ситуация изменилась:

Команда многозадачна. Официанты помогают на баре, повара готовят новые блюда, менеджеры контролируют соцсети и работу доставки.

Молодые сотрудники ценят смысл. По исследованиям Harvard Business Review, 72% миллениалов выбирают работу, где их вклад виден и важен.

Стресс и выгорание растут. В ресторанной индустрии уровень выгорания достигает 60–70% среди сотрудников с опытом до 3 лет.

Старые методы просто не справляются с этой динамикой.

— Какой первый новый подход к управлению командой предлагается в тексте и как он сработал на практике?

— Дайте ответственность, а не инструкции.

Пример: кафе «Шафран» в Казани три года назад испытывало проблемы с кухней — блюда готовились не вовремя, клиенты жаловались. Владелец решил внедрить метод делегирования ответственности: каждый су‑шеф отвечал за свою станцию полностью, с полной самостоятельностью по списанию продуктов и проверке качества. Результат: время приготовления сократилось на 25%, количество ошибок на кухне упало на 40%, а сотрудники стали предлагать идеи по оптимизации меню.

— Как внедрение прозрачных KPI влияет на работу бизнеса?

— Ресторан Way ввел ежедневный отчет по ключевым показателям: среднее время обслуживания, количество возвратов блюд, уровень удовлетворенности гостей. Каждый сотрудник видит свой вклад. Статистика показала: вовлеченность выросла на 30%, текучка упала с 22 до 12% за год.

— Какой метод помогает превратить конфликт с гостем в лояльность и что для его успешной работы требуется от команды?

— Когда команда делает ошибку, важно обсуждать причины и искать решения вместе. Метод LAST (Listen–Apologize–Solve–Thank) помогает превратить конфликт с гостем в лояльность, но он работает только с командой, которая умеет слышать и принимать обратную связь.

— Как регулярное обучение повлияло на работу команды?

— Команда, которая видит развитие и карьерные перспективы, работает в разы эффективнее. Пример: кафе‑пиццерия «Олив» внедрила ежемесячные мастер‑классы и тренинги по сервису и технике приготовления. Через полгода сотрудники стали активнее участвовать в запуске новых блюд, а оборот вырос на 18%.

— Чем коучинговый подход отличается от микроменеджмента и какой эффект он дает?

— Сегодня задачи нельзя просто контролировать. Нужно обучать, направлять и проверять, как тренер на поле. Коучинговый подход увеличивает самостоятельность команды и снижает стресс.

— Какие статистические результаты демонстрируют эффективность новых подходов в ресторанном бизнесе?

— 67% ресторанов, которые перешли от приказного стиля к делегированию ответственности, отметили рост удовлетворенности гостей.

54% компаний индустрии HoReCa снизили текучку после внедрения прозрачных KPI.

Рестораны с регулярными тренингами и возможностью карьерного роста увеличили средний чек на 12—20% за первый год.

— Какие ключевые элементы современного подхода к управлению командой в ресторане выделяет автор?

— Если команда «не работает», скорее всего, вы используете старые методы управления. Сегодня успех в ресторане достигается через:

делегирование и доверие;

прозрачные KPI и контроль по метрикам, а не по интуиции;

обратную связь и обучение;

коучинговый стиль, а не командный крик.

Меняйте подход — и ваша команда начнет работать сама, без лишнего стресса и контроля.