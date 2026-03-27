Когогин заявил, что КАМАЗ надеется завершить 2026 год без убытков

Сейчас компания корректируют инвестиционную программу на 2026 год в сторону уменьшения

Фото: Реальное время

ПАО «КАМАЗ» может завершить 2026 год без чистой прибыли, однако татарстанская компания надеется отработать текущий год без убытков. Об этом сообщил гендиректор автогиганта Сергей Когогин, чьи слова приводит «Интерфакс».

— Рынок по итогам года мы пока оцениваем в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч, — сказал Когогин. Он также отметил, что объем продаж компании в 2026-м «пока прогнозировать сложно».

По словам Когогина, сейчас в ПАО «КАМАЗ» корректируют инвестиционную программу на 2026 год в сторону уменьшения. Напомним, что по итогам 2025-го чистый убыток компании вырос до 37 млрд рублей, или в 11 раз год к году, согласно отчету РСБУ.

Ранее сообщалось, что беспилотники КАМАЗа проехали 6 млн км по дорогам России за три года без аварий.

Никита Егоров