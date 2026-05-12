Фермерам, медикам и перевозчикам Татарстана обещают конкурентную гонку в бизнесе

В республике разработали дорожную карту по развитию деловой среды на девяти товарных рынках

Татарстанских аграриев хотят поддержать элитными семенами, сельхозярмарками и бюджетными субсидиями по линии племенного животноводства и товарного рыбоводства. Дорожную карту с этими мерами поддержки утвердили распоряжением раиса республики. Так, в регионе рассчитывают к 2030 году повысить с низкого до среднего уровень конкуренции в АПК. Кроме бизнеса на селе, в планах развивать конкурентную среду еще девяти товарных рынков, подробности — в материале «Реального времени».

Развитие конкуренции для девяти товарных рынков

В Татарстане утвердили перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции и дорожную карту с мерами поддержки в этих отраслях. Ответственным органам власти поручено ежегодно до 20 декабря отчитываться о ходе выполнения плана в Минэкономики РТ — на него возложен контроль за реализацией распоряжения раиса республики. В список вошли девять отдельных отраслей и сфер деятельности:

рынок производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции крестьянских (фермерских) хозяйств;

рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

рынок оказания медицинских услуг;

рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами;

рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;

рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения;

рынок торговли продовольственными товарами в неспециализированных магазинах;

рынок гостиничных услуг;

рынок оказания услуг по общественному питанию.

В документе говорится, что поддержка конкуренции в постоянном приоритете у государства, а решение вопроса зависит от эффективности принятых мер по широкому спектру направлений — от макроэкономической политики, создания благоприятного инвестиционного климата, включая развитие финансовой и налоговой системы, снижение административных и инфраструктурных барьеров, до защиты прав граждан и национальной политики.

Конкуренция в АПК Татарстана на низком уровне

В дорожной карте приводится текущая ситуация и анализ основных проблем в указанных отраслях. Так, по словам авторов, татарстанский рынок сельхозпроизводства отличают нехватка торговых площадей, ограниченная возможность покупать свежую продукцию напрямую у производителя, недостаточный объем господдержки предприятий племенного животноводства и товарного рыбоводства.

Выездной торговлей в республике охвачено 1 300 сельских населенных пунктов. Один из востребованных форматов для реализации продукции АПК — сельхозярмарки. На начало 2026 года доля маточного поголовья племенных животных составляла более 80,7 тысячи голов (25,6%). В реестре племенных организаций 52 предприятия. Товарным рыбоводством в Татарстане в 2025 году занимались более 20 организаций, они произвели 405 тонн товарной рыбы и рыбопосадочного материала. По обоим направлениям доля организаций частной формы собственности составляет 100%.

В республике создана система отраслевого семеноводства основных сельхозкультур. Оригинальные и элитные семена производят 54 хозяйства разных форм собственности, из которых 32 входят в состав ассоциации «Элитные семена Татарстана» (занимают около 70% рынка). В сотрудничестве с различными НИИ они занимаются размножением 93 сортов зерновых, зернобобовых и крупяных культур, шести сортов рапса и восьми сортов многолетних трав. За несколько лет в Татарстане вывели немало новых высокоурожайных сортов культур с хорошими технологическими качествами. Для реализации ежегодно готовят более 30 тысяч тонн сертифицированных семян. Среднегодовая потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур в республике оценивается в 400—420 тыс. тонн. По данным Федеральной антимонопольной службы, рейтинговый класс индекса конкуренции на этом товарном рынке соответствует низкому уровню.

Сложности со стройкой вышек связи, дефицит врачей и фармацевтов

На рынке услуг связи в Татарстане работает более 70 операторов. Порядка 99,2% домохозяйств имеют широкополосный доступ к интернету (ШПД) — это 1,33 млн абонентов, уровень проникновения ШПД — 97,2%. Еще 4,8 млн абонентов пользуются высокоскоростным мобильным интернетом. Более 98% населения республики проживает в зоне его покрытия. Ежегодно для расширения зоны и увеличения емкости сетей мобильной связи в Татарстане строят и модернизируют около 1 000 базовых станций. Доля частников по оказанию услуг по предоставлению ШПД — 100%.

Проблемы отрасли — это задержки в выделении земли под установку опор для размещения станций мобильной связи в условиях городской застройки, нежелание операторов строить инфраструктуру в отдаленных малонаселенных пунктах. По данным ФАС, рейтинговый класс индекса конкуренции на этом рынке соответствует среднему уровню.

В медицине за 10 лет количество частных организаций, оказывающих помощь по ОМС, выросло на 60% — с 58 до 92 компаний. К проблемам рынка отнесли дефицит узких специалистов, недостаточный уровень информированности соискателей лицензии и лицензиатов. По данным ФАС, на этом рынке высокий уровень конкуренции.

В сфере розничной торговли лекарствами и медизделий в Татарстане работают 2 202 аптечные организации, из них 2 043, или 92,8%, — частной формы собственности. У малого и среднего бизнеса есть проблемы с выходом на этот рынок в части лицензирования деятельности, нехватки фармацевтов и низкой численности потребителей услуг на селе. Преимущественно аптечные сети сосредоточены в городах. Для снижения административных барьеров для предпринимателей этой сферы упростили подачу документов и сократили сроки получения лицензий. По данным ФАС, на этом рынке средний уровень конкуренции.

Нелегальные перевозчики и нехватка татарстанских товаров

Автотранспортная сфера республики представлена деятельностью 41 перевозчика разных форм собственности, в том числе 14 крупными АТП. Подвижной состав автомобильного и городского электрического транспорта насчитывает 2 376 машин. Сейчас 363 муниципальных маршрута обслуживает 1 427 автобусов, еще 39 маршрутов — 253 трамвая, 228 троллейбусов и 15 поездов метрополитена. Межмуниципальной перевозкой пассажиров занимаются 45 организаций, одна из которых — МУП. На муниципальных маршрутах работают 46 частников и пять МУПов. Основная проблема — отсутствие устойчивого пассажиропотока на отдельных межмуниципальных маршрутах из-за работы нелегальных перевозчиков. На этом рынке также средний уровень конкуренции.

Татарстан — один из немногих регионов с развитым минерально-сырьевым комплексом. Недра содержат широкий спектр общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), добыча которых полностью или частично обеспечивает потребности республики в строительном и силикатном песке, обогащенной песчано-гравийной смеси, керамическом кирпиче, керамзитовом гравии, извести, щебне, известняковой муке. В этой сфере работают 210 организаций, которые имеют 323 лицензии. Суммарный объем запасов ОПИ в республике — 1,9 млрд куб. метров. Проблемой рынка стало участие в аукционах на право пользования недрами недобросовестных и аффилированных компаний. По данным ФАС, уровень конкуренции — средний.

В сфере розничной и оптовой торговли в республике заняты около 348,8 тысячи человек, или 17% от численности занятых в экономике. Работает более 16 тысяч предприятий розничной торговли, более 5 тысяч точек общепита и более 7 тысяч организаций бытового обслуживания. Оборот розничной торговли в прошлом году составил 1,8 трлн рублей, или 102,8% к 2024 году. Инфраструктура сбыта сельхозпродукции включает 1 406 объектов нестационарной торговли, 9 213 объектов мобильной торговли, 20 розничных рынков. Вместе с тем на рынке есть проблема дефицита товаров татарстанского производства, уровень конкуренции оценивается как средний.

Нехватка отелей для туристов и неразвитая сеть общепита

Татарстан в прошлом году посетило 4,5 млн человек, что на 4,6% выше показателя 2024-го. Наряду с этим отмечается замедление темпов прироста турпотока. В федеральный реестр коллективных средств размещения включены 674 объекта в республике: 10 отелей — категории «пять звезд», 40 — «четыре звезды», 98 — «три звезды», 49 — «две звезды», 12 — «одна звезда», 465 — без звезд. Они могут принять 2,92 млн человек. Основная проблема развития гостиничного рынка со средним уровнем конкуренции — нехватка объектов размещения с учетом текущего туристского потока, а также в росте количества индивидуальных средств размещения.

Оборот предприятий общественного питания в Татарстане по итогам года составил 97,3 млрд рублей, или 107,5% к 2024 году. В республике работает 5 800 заведений общепита с общим количеством посадочных мест — 414 246. Наибольшая концентрация в Казани — 1 759 объектов, и Набережных Челнах — 905. Высокие показатели также демонстрируют Альметьевский (485), Нижнекамский (225) и Зеленодольский (184) районы. Проблема рынка — в отсутствии динамики развития и расширения сети точек общепита, уровень конкуренции — средний.

Господдержка, консультации и рост доли стоимости контрактов для МСП

Задача составителей дорожной карты — повысить уровень конкуренции на этих рынках к 2030 году: в АПК — с низкого до среднего, в остальных сферах — со среднего до высшего, а в медицине — удержать планку. Для достижения цели предлагается провести ряд мероприятий:

Рынок сельхозпродукции — проведение сельхозярмарок, обеспечение семенами высоких репродукций, включение в региональные программы господдержки направлений племенного животноводства и товарного рыбоводства.

Рынок услуг связи — направление мобильным операторам перечня объектов государственной и муниципальной собственности, на которых можно разместить инфраструктуру.

Рынок медицинских услуг — привлечение частных организаций к участию в программе госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи, увеличение объемов специализированной помощи, создание единой системы маршрутизации пациентов между государственными и частными клиниками, консультирование при лицензировании.

Рынок торговли лекарствами — увеличение доли частных аптечных организаций, консультирование при лицензировании.

Рынок перевозок пассажиров автотранспортом — разработка регионального комплексного плана и стандарта транспортного обслуживания населения, обновление подвижного состава.

Рынок добычи полезных ископаемых — проведение аукционов на пользование недрами на электронных площадках.

Рынок торговли продовольственными товарами — проведение мероприятий с представителями торговых сетей и местными товаропроизводителями по расширению ассортимента товарных полок.

Рынок гостиничных услуг — продвижение туристских возможностей республики, в том числе коллективных средств размещения; развитие событийного, рекреационного, делового, сельского, экологического, медицинского, образовательного и других видов туризма в районах республики.

Рынок общепита — проведение мероприятий с представителями заведений по развитию услуг питания населению.

Это лишь часть запланированного — разработан еще комплекс системных мероприятий по развитию конкуренции в республике. Здесь предусмотрены конкретные действия по повышению инвестиционного климата. В частности, в Татарстане рассчитывают расширить количество и номенклатуру производимых строительных материалов: количество организаций — три предприятия в год.

Или увеличить долю стоимости контрактов на проведение работ по постановке на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков, заключенных по результатам проведенных публичных торгов, в 2026 году — 72%, в 2027-м — 73%, в 2028-м — 74%, в 2029-м — 75%, в 2030-м — 76%. А долю таких же договоров с малым и средним бизнесом довести в 2026 году — до 10%, в 2027-м — 11%, в 2028-м — 12%, в 2029-м — 13%, в 2030-м — 14%.

«Единого стандарта здесь быть не может»

К каждому из этих товарных рынков нужен индивидуальный подход для повышения уровня конкуренции, считает зампредседателя ТПП РТ Артур Николаев. Например, рынок медицинских услуг имеет свои особенности, отличные от аграрного сектора, где-то уже сложились определенные монополии.

— С одной стороны, государство оказывает поддержку участникам рынков. С другой — существуют серьезные сложности с реализацией продукции, особенно для небольших фермеров. Продать произведенное не так просто, как может показаться. Поэтому стратегия должна предусматривать детальный анализ каждой сферы: нужно внимательно изучить особенности всех рынков, выявить проблемные зоны и определить оптимальные меры поддержки. Единого стандарта здесь быть не может — требуется изучить ситуацию в каждой отрасли, чтобы понять, какие шаги принесут наибольший эффект, — подчеркнул он.

На вопрос: удастся ли Татарстану с учетом запланированных мероприятий повысить конкуренцию на этих рынках к 2030 году, спикер ответил, что это возможно, но многое будет зависеть от внешних факторов: общей экономической ситуации, потребительской способности населения и рыночной конъюнктуры.

— На мой взгляд, единственное перспективное направление — живой скот. Но если говорить о племенном животноводстве или зерновых лучших репродукций, потребуется другая система. Нужно создавать сельскохозяйственные потребительские кооперативы с подходящей организационно-правовой формой. На их базе будут формироваться рынки, связанные с фермерами и ЛПХ. Такие структуры могут быть конкурентоспособны не только в Татарстане, но и в масштабах всей России, особенно при налаживании межрегиональных коопераций, — отметил председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.

В этом случае, по его словам, рынок будет работать в интересах потребителя. Поскольку основная конкурентоспособность определяется присутствием потребителя на рынке и объемом его покупок — то есть денежным оборотом, считает собеседник издания. Что касается обеспеченности семенами, в республике есть элитное семеноводство, и его нужно развивать. Сейчас есть противоречия в нормативно-правовых документах, регулирующих закупку элитных и суперэлитных семян, указал спикер: «Импортные не приветствуются, но иногда их закупают — например, для технических культур: подсолнуха и других. Пока без этого не обойтись, хотя мы и стремимся к импортозамещению».

— Для поддержания семеноводства нужны оригинальные семена, и здесь предстоит большая работа. Если не выстроить систему по каждому направлению, чтобы она работала на конкурентоспособность рынка, все планы останутся лишь на бумаге. Реальные результаты дает практика, — заключил глава ассоциации.