Наследственный фонд Михаила Скоблионока узаконил гостиницу в Мамадыше

В суде выяснилось, что пятиэтажный отель несколько лет работал без разрешения на ввод в эксплуатацию

В Мамадыше спустя 11 лет после завершения строительства пятиэтажного отеля «Регина» определили его собственника. Гостиницу начинал возводить основатель одноименной сети, известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок, скончавшийся в феврале прошлого года. Бизнесмен при жизни не успел поставить объект на учет, в итоге Наследственному фонду его имени пришлось узаконить отель через суд, подробности — в материале «Реального времени».

Суд определил собственника отеля «Регина» в Мамадыше

На этой неделе татарстанский арбитраж удовлетворил иск Наследственного фонда имени Михаила Скоблионока к властям Мамадыша. Суд признал за фондом право собственности на местный отель.

Гостиничное здание в городе на Вятке Михаил Скоблионок построил в 2015 году, но зарегистрировать на себя не успел. Татарстанский бизнесмен, основатель сети гостиниц «Регина» и санатория «Нехама» скончался в начале февраля прошлого года. Вопросом постановки объекта на кадастровый учет и оформлением в собственность занялся фонд, созданный после кончины предпринимателя.

Гостиничное здание в городе на Вятке Михаил Скоблионок построил в 2015 году, но зарегистрировать на себя не успел. Максим Платонов / realnoevremya.ru

У отеля общей площадью свыше 3 тысяч кв. м четыре наземных этажа и один подземный. Здание на 53 номера возведено на берегу реки, откуда открываются живописные виды на окрестности. У гостиницы богатая инфраструктура: два ресторана — каждый на 160 человек, конференц-залы, бассейн, финская сауна, детские и спортивные площадки, теннисный корт, своя парковка. Здесь регулярно проводят смены детских лагерей.

Правда, сейчас по телефонам заведения никто не отвечает, а на сайте сети висит объявление о том, что отель «Регина» в Мамадыше «временно не работает». Проживание доступно в местном глэмпинге — судя по всему, другом активе компании.

Отель работал без разрешения на ввод в эксплуатацию?

В начале января этого года Наследственный фонд им. Михаила Скоблионока обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании за ним права собственности на отель «Регина» в Мамадыше. Ответчиком по иску выступал исполком города.

У отеля общей площадью свыше 3 тысяч кв. м четыре наземных этажа и один подземный. скриншот из соцсетей

В материалах дела говорится, что статус индивидуального предпринимателя Михаила Скоблионока был прекращен в связи с его смертью 2 февраля 2025 года. По завещанию бизнесмена от 1 июня 2023 года все его имущество, в чем бы оно не заключалось и где бы не находилось, переходило к именному наследственному фонду. Последний был зарегистрирован 14 февраля 2025 года и получил все права и обязанности предпринимателя.

Выступая правопреемником Скоблионока, фонд обратился в Управление Росреестра по РТ с заявлением о постановке здания гостиницы в Мамадыше на кадастровый учет. В качестве основания предоставил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выданное уже после кончины бизнесмена, а именно 20 февраля 2025 года. В сентябре того же года заявление удовлетворили. Между тем в Сети можно найти много отзывов о работе гостиницы «Регина» в Мамадыше вплоть до 2024 года. Получается, все эти годы отель работал без разрешения на ввод в эксплуатацию?

В декабре 2025 года Наследственный фонд им. Михаила Скоблионока обратился в мамадышский отдел Росреестра с просьбой разъяснить, как зарегистрировать право собственности на гостиницу. В ведомстве сообщили, что это возможно только на основании решения суда, вступившего в законную силу. В январе 2026 года фонд попытался оформить отель через нотариуса, но та отказалась, поскольку сведения о зарегистрированных правах на здание отсутствовали. Поэтому правопреемнику бизнесмена ничего не оставалось, как обратиться в суд для решения вопроса.

Здание на 53 номера возведено на берегу реки, откуда открываются живописные виды на окрестности. скриншот из соцсетей

Власти Мамадыша: требования фонда обоснованы

Изучив все материалы и доказательства по делу, суд пришел к выводу, что спорная недвижимость — это собственность фонда как правопреемника бизнесмена, который ее построил. В ходе процесса исполком Мамадыша предоставил разрешение на строительство отеля от 17 марта 2008 года и разрешение на ввод в эксплуатацию от 20 февраля 2025-го.

Кроме того, фонду Михаила Скоблионока с марта 2025 года принадлежит земля под зданием мамадышской гостиницы, с видом разрешенного использования — туристическое обслуживание. Отель не был в муниципальной или государственной собственности. Более того, в суде власти города сами указали на обоснованность исковых требований. В итоге суд признал за наследственным фондом бизнесмена право собственности на его гостиницу в Мамадыше. Решение может быть обжаловано в течение месяца. «Реальное время» связалось с сетью отелей «Регина» и направило письменный запрос в Наследственный фонд имени М.А. Скоблионока по вопросам спора в арбитраже и деятельности гостиницы в Мамадыше.

— Гостиница в Мамадыше не попала в наследственную массу Михаила Скоблионока. Поэтому пришлось обратиться в суд для решения этого вопроса. Сейчас на первом этапе мы вступаем в права наследства по этому отелю, а на втором этапе будем включаться в реестр туриндустрии. Надеемся до начала нового туристического сезона гостиница заработает, — сообщила «Реальному времени» управляющая Наследственным фондом имени М.А. Скоблионока Лилия Ермакова.

Гостиница в Мамадыше не попала в наследственную массу, поэтому пришлось обратиться в суд для решения этого вопроса, сообщила управляющая фондом Лилия Ермакова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Михаил Скоблионок был знаковой фигура в деловой и общественной жизни Татарстана. Его запомнили известным кооператором, ресторатором, отельером и благотворителем. Он стоял у истоков основания Еврейской национально-культурной автономии республики, его стараниями в Казани появилось первое еврейское кладбище, и бизнесмен первым здесь упокоился.

Оборвавшаяся в 78 лет жизнь предпринимателя была непростой. В Казани он пережил два покушения — в 90-х и в 2018 году, когда ему в офис подбросили взрыв-посылку. Свою карьеру в бизнесе он начал в 1987 году, основав один из первых кооперативов того времени. В дальнейшем кооператив трансформировался в ЗАО «ТАКПО», работая в нескольких сферах — строительство, гостиничное хозяйство, транспортные услуги, ресторанный бизнес.

Сам Михаил Скоблионок рассказывал, что для развития дела продал свою машину — 24-ю «Волгу» — и на вырученные деньги купил оборудование для производства козинаков. Затем развивал грузоперевозки, купив в кредит десяток машин, на которых возил в Казань вина из Молдавии. Рассчитавшись по займу, открыл в Казани свой первый ресторан. В последние годы жизни бизнесмена знали как владельца разветвленной сети отелей «Регина», санатория «Нехама» в поселке Петровский под Казанью, а также ЗАО «ТАКПО» и ряда связанных компаний.