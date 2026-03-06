«У нас умельцев много, подстроимся»: как рынок отреагировал на запрет ФАС рекламироваться в Telegram

Эксперты сомневаются в эффективности санкций и предсказывают адаптацию рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила, что реклама в Telegram нарушает российское законодательство. Это вызвало волну дискуссий среди профессионалов рынка. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», сходятся во мнении, что запрет вряд ли остановит рекламную активность, а лишь подтолкнет бренды к поиску новых способов продвижения. Подробнее — в материале издания.

ФАС неожиданно назвал рекламу в мессенджере от создателя «ВКонтакте» незаконной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением российского законодательства. Такое решение стало следствием недавнего заявления Роскомнадзора о замедлении работы сервиса. В связи с этим ФАС усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства. Ответственность за это несут как рекламодатель, так и распространитель рекламы.

Напомним, конфликт между Telegram и российскими регуляторами начался еще больше восьми лет назад. В апреле 2018 года Роскомнадзор предпринял попытку заблокировать мессенджер из-за отказа Павла Дурова передать ФСБ ключи шифрования. Несмотря на массовые блокировки IP-адресов, пользователи продолжали пользоваться сервисом через VPN и анонимайзеры. 18 июня 2020 года РКН объявил о снятии ограничения доступа к Telegram согласно достигнутой с Генпрокуратурой договоренности, «позитивно оценив высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

Между тем Telegram периодически сталкивался с техническими проблемами в России, однако массовая аудитория продолжала расти. Ситуация обострилась в 2022 году, после начала специальной военной операции. Российские чиновники неоднократно критиковали мессенджер за отсутствие эффективного контроля над контентом.

В январе 2026 года Роскомнадзор объявил о начале технической работы по замедлению работы Telegram. Причиной регулятор назвал активное использование платформы для противоправной деятельности, включая призывы к экстремизму и участие в диверсиях. В феврале 2026 года источники РБК сообщили, что российские власти окончательно определились со сроками возможной блокировки Telegram — начало апреля 2026 года.

Признание рекламы в Telegram незаконной серьезно осложнит работу множества компаний, использующих мессенджер для продвижения товаров и услуг, считают эксперты. Ранее Telegram считался эффективной рекламной площадкой благодаря высокой вовлеченности аудитории и низким ценам на продвижение.

Наказания за рекламу будут, скорее всего, выборочными

Текущая история порождает больше вопросов, чем ответов, заявила «Реальному времени» Светлана Кузеванова, медиаюрист с 24-летним опытом. По ее словам, аргументы обеих сторон выглядят убедительно, но ни один из них не снимает неопределенности.



— Единственное, что мы можем сейчас сделать, это перестать гадать и подождать официального разъяснения ведомства о том, что же это на самом деле было. Потому что, конечно, у всех вызывает не просто недоумение, а какой-то абсолютный ужас и тревогу, что это может означать, — подчеркнула эксперт.

Кузеванова отметила, что отсутствие судебного дела в базе ФАС не гарантирует, что разбирательство не ведется, как и нельзя утверждать, что комментарий пресс-службы заведомо недостоверен.

— Даже если претензии окажутся обоснованными, штрафы возможны только за рекламу, размещенную после 1 сентября 2025 года. Ведь реклама в интернете стала отслеживаться только с 2022 года, когда ввели требование обязательной маркировки. Следовательно, говорить о нарушениях с момента решения по Telegram бессмысленно. Понятно, что всех не оштрафуют — масштаб рынка рекламы в Telegram огромен. Органы просто не справятся с таким объемом дел. Скорее всего, наказания будут выборочными, — считает эксперт.

«Мы живем в России, у нас умельцев очень много, подстроимся»

Рынок адаптируется к изменениям, уверена Алиса Лисовая, основатель SMM-агентства «Без воды».

— Мы как работали, так и будем работать. Мы прочитаем регламент новый и дальше будем делать какую-то рекламу, которая не будет вообще никаким образом подтверждать факт, что это реклама. Мы живем в России, у нас умельцев и мозгов очень много, вот поэтому мы в общем подстроимся, скажем так, — заявила Лисовая «Реальному времени».

Лисовая отметила, что ситуация с Telegram вызывает недоумение: получается, что практически любая площадка, где присутствует российская аудитория, потенциально считается незаконной с точки зрения государства. По ее мнению, власти не могут эффективно регулировать такие ресурсы, и возникает парадоксальная ситуация: одни органы разрешают деятельность, другие — запрещают. Эксперт призналась, что такая непоследовательность очень утомительна и снижает доверие к государственным институтам, отвечающим за регулирование рекламы и информационных потоков.

— Вы нам скажите, как работать и где работать, и где можно, мы будем это делать, а так получается, что ничего, ничего не получается, — посетовала эксперт.



— Сложно сейчас прогнозировать объемы, которые мы потеряем, но наши партнеры-рекламодатели, особенно федеральные, к этому так или иначе готовились или готовятся по-прежнему. На данный момент, с конца 2025-го, и в этом году особенно, гораздо большее количество запросов на размещение максимально нативное, в том числе без конкретного упоминания бренда, без маркировки. Вероятно, весь рынок на протяжении 2026 года и вся отрасль будут развиваться в подобном формате. Официальные маркировки уйдут, как и ушли на других площадках. Об объемах судить пока сложно, но рынок точно будет качать, — рассказал «Реальному времени» собеседник на рынке медиа, пожелавший остаться анонимным.

Официальные представители Telegram пока не прокомментировали ситуацию.