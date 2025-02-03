Скончался основатель сети отелей «Регина» и санатория «Нехама» Михаил Скоблионок

Фото: Максим Платонов

В ночь на 3 февраля скончался основатель сети отелей «Регина», гендиректор ТАКПО и санатория «Нехама», экс-президент еврейской национально-культурной автономии Татарстана Михаил Скоблионок. Информацию «Реальному времени» подтвердил генеральный директор Агентства по государственному заказу Яков Геллер.



Скоблионок, по словам Геллера, умер ночью у себя дома. Ему было 78 лет.

Как «Реальному времени» сообщил помощник бизнесмена, прощание состоится завтра, предварительно, на иудейском кладбище.

Предприниматель родился 7 ноября 1946 года в Харькове. В 1987-м основал и потом долгие годы возглавлял ООО «Татарское акционерное производственное объединение». В 2008 году стал президентом еврейской национально-культурной автономии Татарстана. С 2011-го был гендиректором санатория «Нехама».

На бизнесмена совершались покушения — в 2018 году в офис ТАКПО подослали коробку с бомбой. Пострадал как предприниматель, так и его помощник.

Елизавета Пуншева