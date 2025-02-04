«Это был человек-глыба, человек-эпоха, герой — и при этом очень доброжелательный»

Сегодня в Казани простятся с бизнесменом Михаилом Скоблионком — известным кооператором, ресторатором, отельером и благотворителем

Фото: Максим Платонов

В последний путь провожают скончавшегося накануне Михаила Скоблионка — знаковую фигуру в деловой и общественной жизни Татарстана. Похороны основателя Еврейской национально-культурной автономии республики состоятся сегодня на появившемся благодаря его усилиям на карте Казани первом еврейском кладбище — и его могила станет там первой. О бизнесе, общественной и благотворительной деятельности Михаила Скоблионка читайте в материале «Реального времени».

Прощание — в «Михайловской усадьбе»

Сегодня друзья, близкие и знакомые попрощаются с одним из первых казанских кооператоров, успешным бизнесменом, отельером и общественным деятелем, казанским предпринимателем Михаилом Скоблионком. Известный бизнесмен, который пережил два покушения — в 90-х и в 2018 году, — скончался дома в ночь на 3 февраля 2025 года в возрасте 78 лет.

Михаил Скоблионок скончался дома в ночь на 3 февраля 2025 года в возрасте 78 лет. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Прощание с Михаилом Скоблионком пройдет с 7 до 10 часов утра в ресторанном комплексе «Михайловская усадьба» на улице Большой Красной, 119 в Малых Клыках, в 10.00 начнется гражданская панихида.

Похороны состоятся в 11.30 на новом иудейском кладбище в Самосырово, на 12.30 назначен поминальный обед, который также пройдет в Михайловской усадьбе.

«Это был человек-эпоха»

Предпринимательскую деятельность Михаил Скоблионок начал 38 лет назад — он основал кооператив в 1987 году, сразу после того, как в ноябре 1986 года был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР».

— Как только началась перестройка, Михаил Абрамович стал одним из первых кооператоров, — рассказал «Реальному времени» казанский реставратор и девелопер Эдуард Колтун. — Мой родной дядя много лет работал у него главным бухгалтером.

Кооператив, трансформировавшийся в ЗАО «ТАКПО», вел деятельность в нескольких сферах — строительство, гостиничное хозяйство, транспортные услуги, ресторанный бизнес. Сам Михаил Скоблионок рассказывал журналистам, что ради развития бизнеса продал свою машину — 24-ю «Волгу» и на вырученные деньги купил оборудование для производства козинаков. Затем стал развивать грузоперевозки — на кредитные средства приобрел десяток грузовиков, на которых доставлял в Казань вина из Молдавии. Через год кредит был закрыт, а Скоблионок открыл в Казани ресторан.

Михаил Скоблионок вел деятельность в нескольких сферах, включая гостиничную индустрию, он основал сеть отелей «Регина». Мария Зверева / realnoevremya.ru

К моменту ухода из жизни — в 78 лет — Михаил Скоблионок владел сетью отелей «Регина», ЗАО «ТАКПО», аффилированными компании предприятиями и санаторием «Нехама» в поселке Петровский под Казанью.

— Я знал Михаила Абрамовича не только как общественного лидера еврейской общины, — говорит Эдуард Колтун. — Наши семьи были очень близки еще с послевоенного времени, и мои бабушка и прабабушка очень много рассказывали о семье Михаила Абрамовича. В тяжелые времена все помогали друг другу, как могли поддерживали, делились последним. А уже в современное время он стоял у истоков всей татарстанской еврейской общины, возрождения еврейского движения. Это был человек-глыба, человек-эпоха, герой — и при этом очень доброжелательный, отзывчивый, радушный.

«Его проекты «выстрелили» не только в Татарстане»

— Михаил Абрамович — один из первых бизнесменов, которые начинали в далекие 90-е, когда все было очень сложно, тяжело и страшно, — говорит начинавшая строить свой бизнес одновременно со Скоблионком первый постсоветский казанский ресторатор Мария Горшунова. — Его проекты «выстрелили» не только в Татарстане — отели «Регина» работают за рубежом: в Абхазии, в Израиле. И чего там греха таить, когда очень долго ведешь один бизнес, он просто надоедает, его спускают на тормозах, а он не спускал, всегда держал уровень.

Она подчеркнула, что Скоблионок обладал необыкновенно деятельным характером — «всю жизнь что-то строил, делал и никогда не останавливался», а его проекты выгодно отличались жизнеспособностью и оригинальностью.

Михаил Скоблионок владел сетью отелей «Регина». скриншот с сайта 2ГИС

Весомый вклад Михаила Скоблионка в развитие туристического бизнеса Казани отметила президент Ассоциации отелей г. Казани и РТ Инга Гадзаова:

— Сеть отелей «Регина» работает по всему Татарстану, и это очень актуально, не случайно же раис республики говорил о том, что туристический бизнес необходимо развивать не только на территории Казани, но и на территории республики в целом. И Михаил Абрамович внес большой вклад в это, его отели пользуются спросом.

«По его инициативе появились первая еврейская школа и новое иудейское кладбище»

Председатель правления РОО «Еврейская национально-культурная автономия РТ» Аркадий Плискин подчеркнул, что уход из жизни Михаила Скоблионка стал невосполнимой утратой для всей общественности республики:

— Много лет Михаил Абрамович возглавлял еврейскую общину Татарстана. Он умел общаться и находить общий язык как с руководителями любого уровня, так и с простыми гражданами. В том, что касалось бизнеса, он был тверд и решителен, а в остальном — мягкий и доброжелательный человек. Он помогал бедным, все время рассматривал какие-то новые проекты, никогда не жалел ни своего времени, ни здоровья. Не случайно все, кто его знал, очень уважали и ценили его. И именно по его инициативе и благодаря его усилиям почти 30 лет назад в Казани появилась первая еврейская школа — и возможность для детей изучать традиции и родной язык еврейского народа.

Аркадий Плискин рассказал о меценатской деятельности Михаила Скоблионка, который на паритетных началах с республикой профинансировал открытие и развитие единственной в Татарстане еврейской школы, а также о том, что он участвовал, в том числе финансово, во многих мероприятиях еврейской национальной общины российского масштаба. А последним успешным общественным проектом Скоблионка стало появление в Казани нового иудейского кладбища:

— Он был инициатором его строительства напротив Самосыровского кладбища, сразу за мусульманским. Сейчас оно на стадии завершения, и когда мы там в последний раз встречались, он сказал, что хотел бы быть похороненным именно там. Его желание будет исполнено — его могила станет первой на этом кладбище.

«Это был лидер»

Еврейская школа «Мишпахтейну» открылась в Казани 1998 году в здании, построенном в 1936 году, впоследствии, в 2012-м, было построено еще одно здание — для начальной школы, а в 2015-м для школы возвели еще и спортивный блок.

«Именно благодаря его воле и прямой инициативе 27 лет назад в Казани появилась наша школа, открылись возможности изучать традиции и родной язык еврейского народа». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Ушел из жизни замечательный человек, это невосполнимая утрата для всего Татарстана, — сказала «Реальному времени» директор школы «Мишпахтейну» Розалия Козловская. — Именно благодаря его воле и прямой инициативе 27 лет назад в Казани появилась наша школа, открылись возможности изучать традиции и родной язык еврейского народа. Мы знали Михаила Абрамовича как мужественного и при этом безгранично сердечного, душевного человека. Это был прямой и смелый лидер, а его силе и энергии можно было только удивляться.

Козловская выразила соболезнования его родным и близким и заверила, что коллектив первой и единственной еврейской школы сделает все, чтобы память о Михаиле Скоблионке и его добрых делах была навсегда вписана в историю этого учебного заведения.

«Он просил не прекращать работу с фондом»

По словам его друзей, Михаил Скоблионок в 1996 году сыграл большую роль в возвращении верующим здания синагоги на улице Профсоюзной, которое было построено в Казани на пожертвования еще до революции. И при синагоге же были предприняты первые шаги по организации благотворительности.

Михаил Скоблионок в 1996 году сыграл большую роль в возвращении верующим здания синагоги на улице Профсоюзной. скриншот сайта Яндекс-карты

— В 1997 году Михаил Абрамович стал учредителем еврейского благотворительного фонда «Хэсэт Моше», — рассказала «Реальному времени» директор фонда Анна Смолина. — И все, что сделано этим благотворительным фондом, это, конечно, сделано с большой его помощью, по его инициативе.

Смолина вспомнила, что первоначально работа фонда была направлена на помощь пожилым людям, однако вскоре Скоблионок заявил: «А что, у нас нет детей, которым надо помогать?» — и фонд начал работать с детьми.

— Сколько мы организовывали детских лагерей на его базах по мизерным ценам! — говорит она. — И даже сегодня, когда я позвонила его управляющему, она мне сказала, что он просил не прекращать работу с фондом, оказывать ему всяческую поддержку. Что мне еще сказать?.. Почти 30 лет совместной работы с ним — это были хорошие времена, мы многое успели сделать.

Сын военного и преподавателя, активист и общественник

Михаил Абрамович Скоблионок родился 7 ноября 1946 года в Харькове. Отец, Абрам Павлович Скоблионок, был военным, мать преподавала электротехнику. В Казань семья переехала после демобилизации отца. Здесь Михаил окончил среднюю школу и поступил в Казанский химико-технологический институт на инженерный факультет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Общественником и активистом Михаил Скоблионок стал еще в школе и в студенчестве: пять лет, начиная с 16-летнего возраста, состоял в боевой комсомольской дружине, которая вела борьбу с хулиганством совместно с органами милиции. Закончив в 1971 году вуз, работал на государственных предприятиях, в научно-исследовательском институте.

В основанной при его содействии еврейской школе учились и его дети. В декабре 2008 года Скоблионок был единогласно избран президентом Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА).