ПАО «Туполев» инвестирует 1,6 млрд рублей в новый корпус радиотехнических измерений в Казани

Завершить реализацию проекта необходимо до 30 марта 2027 года

ПАО «Туполев» объявило аукцион на строительство нового корпуса радиотехнических измерений в Казани. Инвестиции в проект составят 1,6 млрд рублей, сообщает портал RosTender.info.

Объект призван укрепить научно‑технический потенциал предприятия и обеспечить более высокое качество выпускаемой продукции. Новый центр позволит проводить более точные испытания радиотехнического оборудования, что критически важно для разработки современной авиационной и оборонной техники. Строительство корпуса — часть долгосрочной стратегии компании по модернизации производственных мощностей и развитию передовых технологий.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 марта. Победитель аукциона выполнит полный комплекс строительных работ. Завершить реализацию проекта необходимо до 30 марта 2027 года.

Ранее стало известно, что «Туполев» готов заключать новые контракты на поставку пассажирских лайнеров Ту-214, однако поставки самолетов новым заказчикам станут возможны не ранее 2027 года. Об этом сообщил представитель авиапроизводителя на заседании в Арбитражном суде Татарстана, объясняя это высокой загруженностью предприятия в связи с выполнением оборонных контрактов.

Рената Валеева