В Советском районе Казани отключат воду на сутки

С 5 по 6 марта из-за подключения нового водопровода без водоснабжения останутся 12 домов и 46 зданий

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Казани в Советском районе временно приостановят подачу воды в связи с работами по подключению вновь проложенного водопровода по улице Аделя Кутуя к централизованным сетям водоснабжения, сообщает казанский «Водоканал».

Отключение запланировано с 09:00 5 марта до 11:00 6 марта 2026 года.

Без водоснабжения останутся 12 многоквартирных домов и 46 административных зданий.

Ранее «Реальное время» писало, что в Советском районе Казани обрушилась очередная крыша.



Ариана Ранцева