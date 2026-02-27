МЧС: в Татарстане отменили режим ракетной опасности

Подобный режим был введен впервые, он действовал три часа

В Татарстане отменили режим ракетной опасности, сообщили в приложении МЧС.

скриншот приложения МЧС

Подобный режим был введен впервые, он действовал три часа. Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к работе. Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил, что на данный момент обстановка в Нижнекамске остается спокойной. Несмотря на стабилизацию ситуации, мэр призвал жителей сохранять бдительность и доверять только проверенной информации.

Что такое «ракетная опасность»? Это сигнал гражданской обороны, который оповещает население и спецслужбы о возникшей угрозе применения ракетного вооружения. Ракеты, в отличие от беспилотников, обладают высокой скоростью и большой дальностью полета, что делает этот вид угрозы более серьезным.

Ранее в Татарстане объявлялись только режимы, связанные с беспилотниками: «Беспилотная опасность» (дроны движутся в направлении республики) и «Угроза атаки БПЛА» (беспилотники уже обнаружены в небе над регионом).

Рената Валеева