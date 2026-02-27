Новости общества

Минниханов посетил парк «Патриот» и реконструкцию Албазинского острога в Приамурье

16:51, 27.02.2026

Деревянная крепость является исторической реконструкцией опорного пункта русских первопроходцев на Амуре

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего рабочего визита в Амурскую область совместно с губернатором региона Василием Орловым посетил ключевые объекты военно-патриотического воспитания Приамурья. После ознакомления с работой космодрома «Восточный» главы регионов направились в военно-патриотический парк «Патриот», расположенный на полигоне Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ).

Особое внимание руководители уделили осмотру полноразмерной копии Албазинского острога. Деревянная крепость является исторической реконструкцией опорного пункта русских первопроходцев на Амуре. Острог был основан в 1665 году выходцами из Усть-Киренской волости (территория современной Бурятии) и вошел в историю как единственный сибирский острог, построенный без царского указа.

В XVII веке крепость играла стратегическую роль в защите русских поселений от маньчжуров и войск империи Цин, а также служила центром торговли и сбора ясака. Современная копия в деталях воссоздает оборонительные стены, башни, жилые избы, казармы и церковь.

взято с сайта tatarstan.ru


Военно-патриотический парк «Патриот», созданный по инициативе командования ДВОКУ, представляет собой многофункциональную образовательную и досуговую площадку. Рустам Минниханов и Василий Орлов осмотрели основные локации парка.

Ранее стало известно, что Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Благовещенск. В рамках визита он примет участие в церемонии открытия Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта «ЗимФестАмур».

Рената Валеева

