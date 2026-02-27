Четыре года проекту Новой Портовой: новые этапы развития и достойное продолжение

Какие главные проекты развивались на Новой Портовой в 2025 году и где купить жилье в будущем новом центре Казани

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

В 2026-м исполнится четыре года с момента, когда стартовал проект реновации Новой Портовой. Эта территория на берегу Волги, много лет бывшая частью «ржавого пояса» Казани, сегодня становится одной из ключевых точек урбанистического развития столицы Татарстана. После завершения реновации Казань получит второй центр города и главное — современный, продуманный, комфортный и достойный столицы Татарстана выход к Волге. Рассказываем, на каком этапе находится эта территория и как обеспечить себе и своей семье жизнь в одной из самых престижных локаций города.

Топовые архитекторы, набережная, проект Соборной мечети: 10 главных событий Новой Портовой 2025 года

Событие №1 : построены первые 200 метров гидротехнического сооружения, которые стали первыми шагами в обустройстве 12-километровой прогулочной набережной — одной из длиннейших в России.

: построены первые 200 метров гидротехнического сооружения, которые стали первыми шагами в обустройстве 12-километровой прогулочной набережной — одной из длиннейших в России. Событие №2: проект детского сада на 340 мест от звездного российского архитектора Рубена Аракеляна попал в шорт-лист национального рейтинга «Золотая капитель». Архитектор предлагает построить на Новой Портовой своего рода микро-деревню с деревянной архитектурой. Главная фишка — общественные пространства, которые обычно располагаются по периметру детского сада, в его проекте вынесены в центр территории.

Событие №3: заслуженный архитектор России, лауреат Государственной премии РФ Никита Явейн презентовал на форуме «Арх Москва» школу на 1100 мест, которую он разработал для участка на улице Меховщиков. В проекте есть амфитеатры, сады с теплицами, творческие студии, кафе на крыше — все как в лидерских школах нашей страны, таких как гимназия имени Примакова в Москве и образовательный центр «Сириус» в Сочи.

На Новой Портовой появится школа от Никиты Явейна. предоставлено пресс-службой СМУ-88

Событие №4: раис РТ Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой. Ледовый дворец откроется на Портовой улице уже в этом году.

раис РТ Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой. Ледовый дворец откроется на Портовой улице уже в этом году. Событие №5: мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о том, что Новую Портовую рассматривают как возможную локацию для Соборной мечети по проекту именитого бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры».

мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о том, что Новую Портовую рассматривают как возможную локацию для Соборной мечети по проекту именитого бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры». Событие №6: на форуме «Казаныш» представили первые общественные пространства Новой Портовой. Это «Сады портовой бухты» от питерского бюро Orchestra Design, которые ГК СМУ-88 заказала для своего флагмана — ЖК «Яналиф».

На форуме «Казаныш» представили первые общественные пространства Новой Портовой. предоставлено пресс-службой СМУ-88

Событие №7: Рубен Аракелян представил эскизы развития территории речного порта с высотным зданием самого порта. Водные ворота Казани будут, наконец, соответствовать статусу третьей столицы России.

Событие №8: первые официальные названия даны трем улицам на Новой Портовой: Аскара Шейх-Али, Габденнасыра Курсави и Идель.

Событие №9: поблизости от Новой Портовой, на полуострове Локомотив, анонсировали постройку крупнейшей в России яхтенной марины с водным кластером.

Событие №10: жилые комплексы на Новой Портовой продолжают становиться лауреатами авторитетных федеральных премий. Так, например, ЖК «Минтимер», кроме получения статусов «Лучшая жилая недвижимость» (конкурс инновационных проектов GOOD INNOVATIONS 2025) и «Успешный старт: жилая недвижимость бизнес-класса. Регионы» (международная премия PROESTATE Awards), признан лучшим в номинации «Лучшее благоустройство территории» на форуме «Казаныш 2025». К слову, строительство ЖК «Минтимер» идет строго по графику: сейчас выполняется кирпичная кладка, монтируются инженерные системы. Совсем скоро — в третьем квартале 2027 года — ожидается сдача первой очереди ЖК «Минтимер». А учитывая хорошую традицию застройщика завершать проекты раньше заявленного срока — кто знает, может быть, первые жильцы переступят порог своих счастливых квартир гораздо раньше?

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Второй проект СМУ-88 на Новой Портовой: продолжение истории и взгляд в будущее

ЖК «Минтимер» — второй проект, который возводит ГК СМУ-88 на Новой Портовой. Вместе с флагманским проектом — ЖК «Яналиф» — этот жилой комплекс станет ядром формирующегося нового городского района. У него, как и проекта от «Цимайло Ляшенко и Партнеры», будет выход на 12-километровую городскую набережную, в шаговой доступности уже формируются концепции общественных и деловых пространств и утверждены проекты престижных образовательных центров.

Как и в «Яналифе», в ЖК «Минтимер» из значительной части квартир будут открываться виды на волжские пейзажи. Можно каждый день выходить гулять вдоль реки, при этом оставаясь не в пригороде, а в центре мегаполиса. Других подобных локаций в городе уже не будет. Архитектурная линия, которую выстраивает ГК СМУ-88, формирует новое лицо столицы Татарстана и новые сценарии жизни. Здесь можно будет пользоваться всеми преимуществами, описанными в предыдущей главе.

Кстати, об архитектуре. Если «Яналиф» архитектурной концепцией обращается вглубь культурного наследия татарского народа, то «Минтимер» говорит уже об индустриальном прошлом этой территории. Строгий металл, благородный светлый цвет кирпича, панорамные стеклянные витражи — все это рассказывает историю того, как Ново-Татарская слобода Казани, частью которой был порт, ковала будущее республики в прямом и переносном смысле.

Таким образом, стараниями архитекторов, привлеченных ГК СМУ-88, Новая Портовая плавно открывает одну за другой главы истории татарского народа.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Двор и парковка: безопасность, комфорт и современные решения

Современное жилье бизнес-класса — это не только высокие требования к квартирам. Благоустроенные дворы, сохраняющие атмосферу приватности и предлагающие разнообразные сценарии времяпрепровождения, — абсолютный мастхэв. В таких локациях, как Новая Портовая, нет права на ошибку, поэтому для проектировщиков здесь нет незначительных аспектов. Важно все: каждый сантиметр пространства и каждая минута жизненного сценария будущих жильцов.

В ЖК «Минтимер» двор обустраивается на стилобате: это поможет и создать приватность, и обеспечить безопасность детей в отсутствие проездов машин. Да и виды с приподнятого пространства открываются более эффектные. Во дворе запроектированы игровые площадки, ориентированные на несколько возрастов. Взрослые смогут с комфортом проводить время в зонах отдыха (в беседках, на лавочках, в уютных уголках на свежем воздухе), молодежь оценит воркаут-площадки с современными тренажерами. Вся территория будет озеленена декоративными кустарниками, а архитектурно-художественная подсветка превратит вечерний двор в своего рода арт-объект. Для удобства жителей во дворе обеспечат бесплатный доступ к скоростному Wi-Fi.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Двухуровневый подземный паркинг — еще одно must be в современных жилых комплексах. Машины жильцов под надежной охраной, в комфортной температуре и влажности, защищены от дождя и ветра. Видеонаблюдение, автоматический доступ по электронному ключу, возможность выйти на парковку прямо из лифта делают жизнь автовладельцев в «Минтимере» комфортной и безопасной.

Здесь же, на наземном и подземном уровне жилого комплекса, будут организованы кладовые для хранения сезонных вещей. Никакой больше зимней резины на лоджии — пространство квартиры можно использовать и более приятным и эстетичным способом!

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Лобби: вы уже на входе в жилой комплекс

Путь к квартире начинается в холле — он проектируется как лобби-зона дорогого отеля. Здесь СМУ-88 обустраивает целевые зоны для разных жизненных сценариев. В зонах отдыха (с камином и библиотекой!) можно не только с комфортом дождаться члена семьи и встретить курьера, но даже провести небольшую деловую встречу. В зоне ресепшен предусматривается круглосуточное рабочее место для консьержа. Во входном пространстве обустраиваются просторные колясочные для удобства молодых родителей и лапомоечные, которые обязательно оценят владельцы собак.

Инженерные решения жилого комплекса «Минтимер» продуманы под повседневные сценарии и ориентированы на современные технологии. Все начинается во дворе: здесь можно подзарядить гаджет или электросамокат от USB-розеток. У входа в лобби работает система грязезащиты и антиобледенения, а попасть внутрь можно по электронному пропуску или через систему распознавания лиц. Дальше — умное освещение и очистка воздуха по пути к квартире, дверь которой открывается умным замком. Кстати, для владельцев электромобилей на паркинге предусмотрены специальные места для зарядки.

предоставлено пресс-службой СМУ-88

Квартиры: 47 планировок и качество без компромиссов

И вот, наконец, мы пришли в нашу квартиру. Какая она будет? С панорамными окнами, выходящими на Волгу? Или, может быть, с собственной террасой? Большая квартира с несколькими санузлами и 4,5-метровыми потолками для семейства с разновозрастными детьми? Или уютная студия с солнечной лоджией для активного молодого человека? В ЖК «Минтимер» предлагается 47 вариантов свободных планировок — под любой запрос и стиль жизни. Объединяет их все одно — внимание проектировщиков, уделенное каждому квадратному метру.

При покупке квартиры каждому клиенту начисляется 100 000 бонусов, которые можно потратить на туристические услуги в компании Coral Travel. А тем, кто успеет оформить бронь до 10 марта, еще и подарят годовой абонемент в популярный фитнес-клуб. Подобрать подходящую квартиру и узнать подробности обо всех действующих акциях можно на сайте застройщика.

Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп».