Рустам Минниханов: «Эта конференция пользуется признанием в международном научном сообществе»

Доклад ТАИФ-НК, посвященный опыту создания, эксплуатации и эволюции технологии КГПТО, стал ярким событием научной конференции в Казани

Фото: Роман Хасаев

В Казани продолжает свою работу V Научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений», приуроченная к 70-летию выдающегося ученого доктора химических наук, профессора, академика РАН, яркого представителя казанской химической школы Олега Синяшина. Второй день конференции был ознаменован рядом ярких событий: институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова посетил раис Татарстана Рустам Минниханов, а АО «ТАИФ-НК» представило доклад, посвященный опыту создания собственной технологии глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти TAIFCOMBI. Подробности — в материале «Реального времени».

В признание заслуг

Именно на второй день конференции пришлось то самое событие, к которому и была приурочена научно-практическая конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений»: 25 февраля Олег Синяшин встретил свое 70-летие. Вместе с коллегами — профессорами, академиками РАН и специалистами прикладной химии, съехавшимися в Казань, — юбиляр встречал представительную делегацию руководства республики.

Рустам Минниханов в сопровождении официальных лиц ознакомился с работой института. с сайта rais.tatarstan.ru

Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым ознакомиться с работой института, послушать выступления докладчиков и поздравить юбиляра приехали мэр Казани Ильсур Метшин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и другие официальные лица.

Рустам Минниханов: «Символично, что мы чествуем нашего юбиляра в рамках международной научно-практической конференции». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Символично, что мы чествуем нашего юбиляра в рамках международной научно-практической конференции «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений». Это мероприятие пользуется широким признанием в международном научном сообществе, — отметил после обхода института Рустам Минниханов.

Академик Олег Синяшин был удостоен ордена «Дуслык». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

За значительный вклад в развитие отечественной науки и многолетний плодотворный труд академик Олег Синяшин был удостоен ордена «Дуслык» — важной награды Республики Татарстан.

Олег Синяшин: «Я рассматриваю эту награду как признание высокого научного уровня проводимых нами исследований». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Для меня большая честь получить этот орден. И, конечно, я рассматриваю эту награду не только как оценку моего труда, но и как признание высокого научного уровня исследований, проводимых сегодня современной казанской химической школой, к которой я принадлежу, — в ответном слове отметил профессор Синяшин.

От имени Группы ТАИФ юбиляра поздравили Фарид Минигулов и Дамир Сафин. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Не обошлось и без поздравлений и подарков от Группы ТАИФ, к слову, выступившей главным партнером конференции. Поздравить юбиляра на сцену поднялись исполнительный директор по нефтепереработке и нефтехимии АО «ТАИФ» Фарид Минигулов и руководитель аналитического отдела АО «ТАИФ» Дамир Сафин.

«Группа ТАИФ активно сотрудничает с наукой»

С поздравлений юбиляру начал свое выступление и заместитель генерального директора по развитию и повышению эффективности АО «ТАИФ-НК» Марат Идрисов.

— Группа ТАИФ активно сотрудничает с наукой, в том числе с институтом им. А.Е. Арбузова и с Олегом Герольдовичем лично. От имени себя лично и от Группы ТАИФ хочу поздравить юбиляра. Мы очень ценим нашу совместную работу. Благодарим за тот вклад в технологии, которые Группа ТАИФ разрабатывала и разрабатывает, — подчеркнул он со сцены.

Во время доклада в зале царил неподдельный интерес. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Как отметил в своем выступлении Марат Идрисов, Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти АО «ТАИФ-НК» настолько уникален и масштабен, что в рамках одного доклада рассказать обо всех нюансах, реализованных в нем технологий нереально.

Но и то, что докладчик умудрился втиснуть в четверть часа на сцене, впечатляет: мощность по сырью — 3,6 млн тонн, из которых 2,6 млн тонн — гудрон. Еще миллион тонн — вакуумный газойль. Технология, реализованная на КГПТО, — собственное переосмысление существующих, но по факту сырых решений глубокой переработки тяжелых нефтей силами специалистов АО «ТАИФ», АО «ТАИФ-НК» и привлеченных к изысканиям представителей науки.

Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— TAIFCOMBI — это комбинированная технология, сочетающая в себе два ключевых процесса: суспензионный гидрокрекинг тяжелого сырья — гудрона, и в дальнейшем классическая гидроочистка и гидрокрекинг в стационарном слое катализатора того гидрогенизата, что получается на первой стадии. Комбинация этих двух процессов позволяет защитить катализаторы второй стадии от каталитических ядов, в том числе от никеля и ванадия, а также существенно повысить эффективность процесса глубокой переработки тяжелых остатков перегонки нефти. В качестве добавки или адсорбента мы используем активированную угольную добавку с достаточно высокой удельной поверхностью, которая адсорбирует на себя асфальтены, в том числе ванадий и никель в виде порфириновых комплексов, — пояснил слушателям спикер.

КГПТО. Что дальше?

Проектные показатели эффективности комплекса — извлечение 98,2% светлых высококачественных нефтепродуктов из каждой тонны перерабатываемого сырья.

С момента ввода в эксплуатацию КГПТО на ТАИФ-НК занялись проработкой технологии следующего этапа углубления переработки. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— При переработке гудрона получаем примерно 140—240 тыс. тонн тяжелого остатка неконвертируемого, с которым в последние лет 5 пытались разными способами решить проблему агрегативной устойчивости, — отмечает Марат Идрисов. И добавляет: — Однако проблема всех гидрокрекингов такова, что чем выше конверсия тяжелого сырья, тем тяжелее остаток с точки зрения коллоидной устойчивости. То есть асфальтены, которые концентрируются в остатках, не стабилизированные мальтеновой частью дисперсионной средой, и это приводит к потере коллоидной устойчивости и расслоению потока при температуре ниже 200 градусов. То есть транспортировка, дальнейшее хранение, переработка этого остатка существенно осложнены.

С индексом Нельсона в 12,8 АО «ТАИФ-НК» входит в топ-20 самых технологически сложных крупных НПЗ планеты. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иными словами, получающийся остаток, остывая, очень быстро становится вязким, теряет текучесть, растут риски того, что он встанет неподвижной массой в оборудовании и трубопроводах. В мазут перерабатывать его также практически невозможно. Переводить сырье в отходы на одном из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов не только России, но и мира (с индексом Нельсона в 12,8, АО «ТАИФ-НК» входит в топ-20 самых технологически сложных крупных НПЗ планеты) не привыкли. Кроме того, остро вставал вопрос роста нагрузки на окружающую среду, чего компания, прочно стоящая на пути улучшения показателей экологической эффективности, себе никак позволить не могла.

На ТАИФ-НК была проведена серия пилотных испытаний переработки остаточного продукта гидрокрекинга на базе собственной технологии. Александр Ильин / realnoevremya.ru

Несколько лет специалисты АО «ТАИФ-НК» активно перебирали все имеющиеся технологии, что могли бы переработать остаточные продукты гидрокрекинга: переработка в мазут, деасфальтизация, замедленное коксование, фильтрация, декантирование… Ни один из вариантов не давал необходимого эффекта.

— Поэтому начиная с 2022 года была проведена серия пилотных испытаний на базе собственной технологии. Мы модернизировали реактор тонкопленочного испарения путем подачи воздуха и подбора температурных режимов и толщины пленки, а также типа подачи тепла так, чтобы процесс вести, чтобы была возможность остаточный продукт перевести в нефтяные пеки — то есть концентрировать асфальтены без рисков коксования реакторов, — рассказал о том, как была создана следующая ступень углубления переработки нефтяного сырья на ТАИФ-НК, Марат Идрисов.

Извлечение светлых — 94,6%

— Разработанная нами технология основана на процессе тонкопленочного вакуумного разделения в механическом вакуумном высокотемпературном реакторе роторного типа. Параметры процесса позволяют выделить из остаточного продукта легкую часть — вакуумный дистиллят. Это в принципе аналог вакуумного газойля, потому мы его направляем на каталитический крекинг с получением автобензина, тем самым зацикливая всю продуктовую цепочку. То есть даже остаток мы задействуем для получения высококачественных продуктов. Сам остаток представляет собой концентрат асфальтенов с высокой температурой размягчения, который используется в виде нефтяных пеков или вяжущих для производства анодной и подштыревой анодной массы для выплавки металлов, — пояснил участникам конференции заместитель генерального директора по развитию и повышению эффективности АО «ТАИФ-НК».

Остаток переработки на установке КОГГ представляет собой концентрат асфальтенов с высокой температурой размягчения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

То, что в зале царил неподдельный интерес, подтверждалось практически идеальной тишиной. Все собравшиеся внимательно слушали докладчика.

Продукт, получивший собственное имя «Концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона», или КОГГ, уже прошел опытно-промышленные испытания на нескольких производствах Объединенной компании «РУСАЛ» и получил одобрение металлургов. И это легко объяснимо:

— В сравнении с каменноугольным пеком нефтяной пек содержит примерно в 2 раза больше ароматических соединений, содержание смол в нем выше в 15 раз. И при этом содержание карбенов и карбоидов, то есть тех компонентов, которые дают очень низкую спекающую способность, в нашем нефтяном пеке содержится практически в 5 раз меньше — то есть 15% против 73% в каменноугольном пеке, — отметил Марат Идрисов.

КОГГ уже прошел опытно-промышленные испытания на нескольких производствах Объединенной компании «РУСАЛ» и получил одобрение металлургов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Плюс в нефтяном пеке практически не содержится бензапиренов — не самого экологичного компонента. Выигрыш для металлургов по всем статьям. А нефтепереработчики не только сделали еще один шаг к достижению проектных показателей по глубине переработки, а главное — извлечению светлых нефтепродуктов на тонну сырья (максимальное достигнутое значение — 94,6%), но и расширили линейку маржинальных востребованных рынком продуктов.

«Мы готовы к следующему шагу»

Но и на этом останавливать научно-прикладные изыскания в АО «ТАИФ» и АО «ТАИФ-НК» не намерены. Напомним: проектный показатель, к которому стремятся в нефтеперерабатывающей компании, — извлечение 98,2% светлых нефтепродуктов из каждой тонны поступившей на переработку сырой нефти. Плюс достижение максимально возможного экономического и экологического эффекта. Иными словами, все сырье должно превратиться в высококачественную и востребованную продукцию.

После завершения доклада участники конференции захотели получить больше информации. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

После выступления спикера не сразу отпустили на свое место в зале. Первым, кто обратился за уточнениями, стал академик РАН, доктор химических наук, профессор, член межведомственной рабочей группы по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России и еще целого ряда комиссий федерального и межгосударственного уровня Сергей Алдошин.

Общение продолжилось в кулуарном формате. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Сессия вопрос-ответ едва не растянулась на еще один доклад, и модератору конференции пришлось рекомендовать продолжить беседу заинтересованных лиц с представителем АО «ТАИФ-НК» в кулуарном режиме. Там к разговору присоединились еще несколько собеседников, в том числе представитель Нижегородской Управляющей компании Биохимический холдинг «Оргхим» Илья Чернов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». с сайта rais.tatarstan.ru

А впереди было еще два дня конференции и несколько докладов от АО «ТАИФ-НК». И они вызвали ничуть не меньший интерес.