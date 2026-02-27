В Казани из‑за ДТП на улице Рихарда Зорге остановили движение трех троллейбусных маршрутов

По городу пока не курсируют троллейбусы №5, 9 и 12

Фото: Динар Фатыхов

В Казани у здания на улице Рихарда Зорге, 95 случилось ДТП, повлекшее изменения в движении общественного транспорта. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

В связи с инцидентом временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №5, 9 и 12. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут с учетом изменений в движении общественного транспорта.

Рената Валеева