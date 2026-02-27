Управление образования Казани: «Дети спускаются в безопасные зоны»

В связи с поступившим сигналом об опасности все учащиеся школ и воспитанники детских садов перемещены в специально оборудованные защищенные помещения

Фото: Динар Фатыхов

Главное управление МЧС объявило о введении режима ракетной опасности. В связи с этим в образовательных учреждениях города — детских садах и школах — реализуется план обеспечения безопасности учащихся. Об этом сообщает управление образования Казани.

Дети перемещены в специально оборудованные защитные помещения, где находятся под наблюдением педагогического состава.

Власти призывают население сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане впервые ввели режим ракетной опасности. В связи с этим аэропорты региона закрыты на прием и выпуск воздушных судов.

Дмитрий Зайцев