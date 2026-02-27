Афганские военные заявили об ударе по «ядерному объекту» в Пакистане

Сообщается о сотнях погибших и раненых

Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане, а также по военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.

По информации телеканала, в результате удара «сотни погибших и раненых» были доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде.

В Каколе расположена Пакистанская военная академия.

Ранее «Реальное время» писало, что в Афганистане заявили о начале операции возмездия против Пакистана.

Ариана Ранцева