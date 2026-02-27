Афганские военные заявили об ударе по «ядерному объекту» в Пакистане
Сообщается о сотнях погибших и раненых
Вооруженные силы Афганистана нанесли удар по «ядерному объекту» в Пакистане, а также по военной базе в населенном пункте Какол в районе города Абботтабад провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News.
По информации телеканала, в результате удара «сотни погибших и раненых» были доставлены в Пакистанский институт медицинских наук в Исламабаде.
В Каколе расположена Пакистанская военная академия.
Ранее «Реальное время» писало, что в Афганистане заявили о начале операции возмездия против Пакистана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».