Путин обсудил с членами Совбеза укрепление основ конституционного строя

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совбеза, ключевой темой которого стали вопросы укрепления основ конституционного строя страны. Об этом сообщили в Кремле.

С основным докладом перед участниками встречи выступил министр юстиции Константин Чуйченко. В обсуждении приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно и секретарь Совбеза Сергея Шойгу. Также в совещании были задействованы помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее, 20 февраля, повестка Совбеза была сосредоточена на вопросах повышения эффективности прикладных научных исследований, проводимых в интересах национальной обороны и безопасности. Стоит отметить, что в рамках предыдущего цикла обсуждений Владимир Путин также уделял значительное внимание международной повестке, в частности, запросив отчеты у своего помощника Владимира Мединского и представителей Министерства обороны о результатах раунда переговоров по украинскому урегулированию, который состоялся в Женеве.

