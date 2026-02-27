«Рубин» имени Артиги: как изменилась команда и что ждать в игре против «Динамо»

Превью стартового матча казанской команды во второй части сезона

В ближайшую субботу ожидается дебют Франка Артиги в качестве главного тренера «Рубина» в официальном матче. С момента его назначения прошло полтора месяца. Как за время работы испанца изменилась команда и что ждать от субботней игры против махачкалинского «Динамо» — читайте в материале «Реального времени».

Артига пришел менять «Рубин»

В весеннюю часть сезона казанский «Рубин» вступает с новым главным тренером. Франк Артига в середине января сменил на этой должности Рашида Рахимова. Основные претензии к экс-рулевому казанцев были из-за оборонительного стиля игры. Так что от испанца все ждут более атакующего футбола.



Артига уже знаком с российскими реалиями. Ранее он работал в московской «Родине» и подмосковных «Химках», чем-то удивить его будет сложно. Приглашение в «Рубин» испанец воспринял как повышение, хотя на момент перехода шел в лидерах африканской Лиги чемпионов с ангольским «Петру Атлетику».



Франк не раз отмечал, что его устраивает нынешний набор футболистов, однако из-за многочисленных травм в команде был вынужден выпросить пару трансферов. Так, в последние часы перед закрытием трансферного окна клуб арендовал чилийского полузащитника «Сочи» Игнасио Сааведру (Начо) и выкупил у казахстанской «Астаны» хавбека Назми Грипши. Кроме этого, была усилена вратарская линия, куда подписали экс-голкипера ульяновской «Волги» Алексея Кеняйкина.



Все три зимних сбора «Рубин» провел в Турции, а последнюю неделю перед возобновлением сезона тренировался в Сочи. Уже оттуда напрямую команда отправится в Каспийск на матч против махачкалинского «Динамо».



«Рубин» — лучший клуб РПЛ зимой



По итогам зимних сборов «Рубин» вошел в список лучших команд РПЛ. В Турции команда Артиги провела семь игр, в которых потерпела лишь одно поражение при шести победах. В процентном выражении казанцы набрали 86% очков — столько же у «Акрона». Да и то казанцы проиграли в экспериментальной встрече с «Оренбургом», когда на поле играл ближайший резерв.



При этом особых изменений в игре пока не было заметно. Артига временно оставил рахимовскую формацию с тремя центральными защитниками. В основном вынужденно. Все три турецких сбора испанцу пришлось обходиться без главного опорника команды Угочукву Иву. Армянский полузащитник до сих пор не оправился после травмы.



В такой ситуации важное значение стали играть латерали. При Артиге крайние защитники Илья Рожков и Андерсон Арройо чаще подключаются к атаке. Россиянин вовсе был одним из лучших на сборах, его прогресс отмечали и тренеры. Артига, кстати, заявил, что не планирует использовать Рожкова в тройке центральных защитников. Испанец рассчитывает, что защитник будет развиваться в своем нынешнем амплуа.



Немаловажную роль сыграло отсутствие Мирлинда Даку. К общей группе с командой лучший бомбардир казанцев присоединился лишь к середине третьего сбора в Турции. Албанец так и не сыграл ни разу этой зимой. Артига уже обозначил сроки возвращения нападающего в состав — к игре с «Краснодаром» в Казани 8 марта.



Без него на острие основным был Жак Сиве. Француз забил несколько важных голов и справедливо стал главным забивалой команды Артиги. Конкуренцию ему пытался составлять Даниил Моторин, вернувшийся из аренды в «КАМАЗе», а также Энри Мукба. Воспитанники казанской академии играли важную роль на сборах. От Артиги ждут, что Моторин, Мукба, а также Никита Васильев станут этой весной игроками обоймы главной команды.



Какой состав ждать от Артиги



Уже сейчас можно предположить ориентировочный состав «Рубина» на первый официальный матч при Артиге. Вариантов у испанца в игре с махачкалинским «Динамо» не так много. По сути, остаются непонятными лишь несколько позиций, где нет очевидных претендентов.



Ориентировочный состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Нижегородов, Вуячич, Мальдонадо, Арройо — Начо, Йочич — Шабанхаджай, Ходжа, Сиве.



Из 11 позиций сложно определиться лишь по трем из них. В частности, в центре обороны в тройке с Игором Вуячичем и Денилем Мальдонадо может сыграть один из троих: Константин Нижегородов, Алексей Грицаенко или Никита Лобов. У первого, по ощущениям со сборов, шансов на появление в старте побольше. Хотя есть еще Егор Тесленко, который пока не столь ярок при Артиге.



В центре поля имеется проблема. После травм Иву и Далера Кузяева там образовалась некоторая дыра. Она была закрыта приглашением Начо. Логично, что чилийца ждем в стартовом составе уже с «Динамо». В паре с ним могут выйти сразу несколько игроков. Наиболее возможными здесь кажутся варианты с Маратом Апшацевым, Олегом Ивановым и Богданом Йочичем. Думается, выбор будет сделан в пользу последнего.



В атакующем трио незыблемо выглядит Сиве. Замены ему пока нет, учитывая неготовность Даку. Вингерами под французом на сборах чаще наигрывали Дардана Шабанхаджая и Велдина Ходжу. Но не станет удивлением, если Артига выпустит с первых минут новичка Назми Грипши или молодого Васильева.



В целом схема состава понятна. Вероятнее всего, испанец выйдет на свой первый матч с «Рубином» с формацией 5-2-2-1. При этом по ходу игры схема будет меняться исходя из ситуации на поле. Об этом Артига говорил уже несколько раз, пытаясь уйти от сравнений его расстановок с рахимовскими.



Что собой представляет махачкалинское «Динамо»



Первым соперником «Рубина» Артиги станет махачкалинское «Динамо». Махачкалинцы этой зимой выглядят почти копией казанцев. Клуб также сменил главного тренера и объявил о переходе на более атакующий футбол. Если в первом круге матч «Рубина» и «Динамо» был противостоянием двух закрытых систем с Рашидом Рахимовым и Хасанби Биджиевым, то сейчас все иначе. И Артига, и Вадим Евсеев (тренер махачкалинцев) заявили о желании играть смелее в атаке, хотя разница между ними есть.



Испанский тренер рассчитывает сделать основной упор на контроле мяча. Об этой особенности уже успели рассказать и сам Артига, и игроки в многочисленных своих интервью. Как будет на деле — никто сказать не может. Но есть одна проблема. В Махачкале в последний день зимы не стоит ждать идеально ровного поля. А без хорошего газона играть в контроль гораздо сложнее, если не невозможно. Принимающая сторона сообщает, что настил на стадионе прошили и поле будет готово. Однако на выложенных в соцсетях видео поле выглядит мягким, а отскоки мяча могут быть непредсказуемыми.



В этом плане Евсееву попроще. Тренер «Динамо» говорит исключительно про увеличение остроты в атаке. В частности, упор может быть сделан на постоянные длинные забросы, а также быстрые контратаки по флангам. На сборах такой футбол имел значительную эффективность. Зимой за полтора месяца команда с Евсеевым забила в два раза больше, чем в первой половине чемпионата с Биджиевым. Хотя соперники в Турции у махачкалинцев были чуть слабее.



Подкрепить слова трансферами дагестанцы не смогли. Состав у команды остался прежним, за исключением покупки двух молодых игроков. Важнейшим вложением клуба этой зимой стало назначение Евсеева. Боссы «Динамо» видят в новом тренере бойца, способного оставить махачкалинцев в высшей лиге.



Борьба за выживание в РПЛ ожидается у «бело-голубых» ожесточенной. Календарь «Динамо» на эту весну настолько тяжелый, что потеря очков в игре с «Рубином» может стать катастрофической для команды. Так, за 12 оставшихся туров махачкалинцам предстоит сыграть против всех соперников из топ-9 турнирной таблицы. Такого насыщенного расписания матчей нет ни у одного клуба РПЛ.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поэтому матч в Каспийске (именно там махачкалинцы проводят свои домашние встречи) ожидается ожесточенным. «Динамо» с Евсеевым необходимо побеждать, потому что дальше будет сложнее, а «Рубину» с Артигой предстоит доказывать правильность выбора руководства в пользу испанца. Поражение в дебютной игре только добавит лишнего давления.

