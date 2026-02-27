СКР получил согласие на возбуждение дел против экс-судей

Им вменяются взятка, незаконный оборот наркотиков и вынесение неправосудных решений

Фото: Артем Дергунов

Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила представление главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей в отставке, сообщает «Интерфакс».

Согласие получено в отношении судьи в отставке Султана Азизова и судьи Гамида Мурзабекова.

Азизову вменяют получение взятки в размере 2 млн рублей, а также незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств без цели сбыта и незаконное приобретение и хранение патронов к огнестрельному оружию. В сентябре прошлого года его полномочия были прекращены. По данным пресс-службы, он заключил контракт с Министерством обороны РФ и находится в зоне проведения специальной военной операции.

Мурзабекову инкриминируются два эпизода вынесения заведомо неправосудных решений, которые привели к освобождению коммерческой организации от административной ответственности. Эти судебные акты впоследствии были отменены судом кассационной инстанции.



Ариана Ранцева