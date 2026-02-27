В аэропорту Самары эвакуировали пассажиров из-за ракетной опасности
В Курумоче людей перевели в специально оборудованные помещения
Пассажиров и сотрудников самарского аэропорта Курумоч эвакуировали после объявления режима «Ракетная опасность». Об этом сообщает Росавиация.
Люди были своевременно и организованно переведены в специально оборудованные для подобных ситуаций помещения.
