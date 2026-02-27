Новости общества

18:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В аэропорту Самары эвакуировали пассажиров из-за ракетной опасности

14:15, 27.02.2026

В Курумоче людей перевели в специально оборудованные помещения

Пассажиров и сотрудников самарского аэропорта Курумоч эвакуировали после объявления режима «Ракетная опасность». Об этом сообщает Росавиация.

Люди были своевременно и организованно переведены в специально оборудованные для подобных ситуаций помещения.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также