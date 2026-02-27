Новости общества

В Нижнекамске слышны сирены

13:37, 27.02.2026

Движение транспорта приостановлено, детей эвакуируют в укрытия

В Нижнекамске слышны сирены
Фото: Михаил Захаров

В Нижнекамске может быть слышен сигнал сирен. Жителей просят сохранять спокойствие. По информации городских служб, ситуация находится под контролем, все подразделения работают в усиленном режиме, сообщает мэр города Радмир Беляев.

Подъезды домов, оснащенные системой «Умный дом», автоматически открываются для обеспечения доступа.

Дети во всех образовательных учреждениях организованно эвакуируются в укрытия под контролем педагогов и служб безопасности.

Движение общественного транспорта приостановлено до особого распоряжения.

Ариана Ранцева

