В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта
Пассажирам и водителям рекомендовано проследовать в укрытия
В Альметьевске введены временные ограничения движения общественного транспорта. Решение принято в соответствии с правилами безопасности, сообщает администрация Альметьевска.
Пассажирам и водителям рекомендовано незамедлительно проследовать в безопасные укрытия.
Напомним, что в Татарстане введен режим «Ракетная опасность».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».