В Альметьевске ограничили движение общественного транспорта

13:06, 27.02.2026

Пассажирам и водителям рекомендовано проследовать в укрытия

В Альметьевске введены временные ограничения движения общественного транспорта. Решение принято в соответствии с правилами безопасности, сообщает администрация Альметьевска.

Пассажирам и водителям рекомендовано незамедлительно проследовать в безопасные укрытия.

Напомним, что в Татарстане введен режим «Ракетная опасность».

Ариана Ранцева

