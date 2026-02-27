В Татарстане возбуждено дело о неуплате налогов на 372 млн рублей

По версии следствия, руководство стройфирмы занизило НДС и налог на прибыль в 2020–2024 годах

Фото: Роман Хасаев

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении двух руководителей строительной фирмы по статье 199 УК РФ (неуплата налогов).

По версии следствия, в 2020—2022 годах подозреваемые, внося в налоговые декларации и документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами, уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 259 млн рублей. Кроме того, в 2022—2024 годах один из фигурантов, по данным следствия, уклонился от уплаты налогов на 113 млн рублей.



В ходе расследования подозреваемые погасили задолженность более чем на 50 млн рублей. Для обеспечения возможных имущественных взысканий наложен арест на имущество фигурантов и аффилированных компаний на сумму около 100 млн рублей. Расследование продолжается.

Ранее «Реальное время» писало, что руководитель фирмы в Татарстане полностью погасил задолженность в 47 млн рублей.

Ариана Ранцева