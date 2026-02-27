В Татарстане впервые ввели режим ракетной опасности: главное

Оповещение пришло через приложение МЧС России в 12:06 по московскому времени

Фото: Дмитрий Зайцев

27 февраля 2026 года в Татарстане впервые ввели режим ракетной опасности. Оповещение пришло через приложение МЧС России в 12:06 по московскому времени. По данным соцсетей, сирены зазвучали в Вахитовском, Приволжском, Кировском, Авиастроительном районах Казани.

В школах и детских садах детей эвакуировали в специально оборудованные защитные помещения под присмотр педагогов. В управлении образования Казани сообщили: «По информации МЧС, введен режим ракетной опасности. В детских садах и школах города дети спускаются в специально оборудованные защитные и безопасные зоны и находятся под присмотром педагогов. Просим сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле». Родителям детей, которые учатся во вторую смену, рекомендовали не приводить детей в учебные заведения.



В Альметьевском районе также объявили ракетную опасность. Жителей просили укрыться в помещении без окон (коридор, ванная, подземный переход, парковка, цокольный этаж) и держаться на безопасном расстоянии от зданий. В целях безопасности было введено ограничение движения общественного транспорта, пассажиров и водителей просили проследовать в укрытия.

Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли на прием и выпуск самолетов. Сообщение об этом опубликовала «Росавиация» в 12:46 27 февраля. Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов». Также закрыли аэропорты Самары, Чебоксар, Ульяновска, Оренбурга, Саратова, Пензы.

Правительство Татарстана опубликовало инструкцию с мерами предосторожности при ракетной опасности. Рекомендации такие же, как при режиме беспилотной опасности:

Если вы в здании — спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться нельзя.

Если вы дома — спуститесь в подвал или найдите внутреннюю комнату без окон. Закройте окна и шторы. Подготовьте «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подземный переход. Избегайте открытых пространств.

Что такое «ракетная опасность»? Это сигнал гражданской обороны, который оповещает население и спецслужбы о возникшей угрозе применения ракетного вооружения. Ракеты, в отличие от беспилотников, обладают высокой скоростью и большой дальностью полета, что делает этот вид угрозы более серьезным.

Ранее в Татарстане объявлялись только режимы, связанные с беспилотниками: «Беспилотная опасность» (дроны движутся в направлении республики) и «Угроза атаки БПЛА» (беспилотники уже обнаружены в небе над регионом).

Ракетную опасность также объявили в Чувашии, Удмуртии, Башкирии, в Пензенской, Самарской, Саратовской областях. На территории Оренбургской области ввели режим воздушных ограничений — план «Ковер».

UPD 14:54. Правительство Чувашии сообщало, что две ракеты попытались атаковать республику — одну сбили, вторая изменила курс. Позже там уточнили, что информация «была представлена неверно». Сейчас все сообщения удалены. Ракетную опасность в Чувашии отменили.

UPD 15:10. В Татарстане отменили режим ракетной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска вернулись к работе.

Дмитрий Зайцев