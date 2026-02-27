В аэропорту Казани образовались очереди на вылет из-за угрозы ракетной опасности

Пассажиры ожидают в терминале, точные сроки возобновления работы аэропорта пока не называются

27 февраля с 12:46 была приостановлена работа аэропортов Казани и Нижнекамска. Как сообщили в Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов в связи с режимом ракетной опасности.

В здании казанского аэропорта находится большое количество пассажиров. В залах вылета образовались очереди, люди ожидают дальнейшей информации. Сроки возобновления работы воздушной гавани пока не уточняются.

Сотрудники аэропорта призывают пассажиров сохранять спокойствие и выполнять их указания. Информация о ситуации обновляется в оперативном режиме.



Ариана Ранцева