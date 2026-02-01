27 фев 2026

Online-конференция с Венерой Адамович, директором АНО «Развитие туризма на сельских территориях»

27 февраля в прямом эфире в 11.00 на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Венера Адамович — директор АНО «Развитие туризма на сельских территориях», эксперт в сфере туризма, специалист по земельным вопросам для загородных объектов отдыха.

Вопросы к обсуждению:

    • Динамика развития сельского туризма в России и Татарстане: рост или спад?
    • Что мешает развивать проекты сельского туризма в России?
    • Законодательные новшества, способствующие развитию сельского туризма;
    • Самые интересные кейсы сельского туризма в Татарстане;
    • Пространство для развития сельского туризма в республике;
    • Экономический бэкграунд сельского туризма.

Задать вопрос Венере Адамович можно по ссылке.

