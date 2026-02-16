Объем строительного сектора Татарстана вырос до 1,025 трлн рублей — +0,2% относительно 2024 года

При этом за прошедший год сумма выполненных работ крупными и средними строительными компаниями сократилась более чем на 16%

По итогам 2025 года строительный сектор Татарстана продемонстрировал объем работ в 1,025 трлн рублей, что на 0,2% превышает показатели 2024 года, следует из данных Татарстанстата.

Особенно заметен рост в декабре: объем строительных работ там составил 125,475 млрд рублей. Это на 0,5% больше показателя декабря 2024 года и на 5,4% превышает результаты ноября 2025 года.

При этом крупные и средние организации за год выполнили работы на сумму 318,687 млрд рублей. Это на 16,3% меньше результатов 2024 года. Основную часть объема занимает строительство жилых и нежилых зданий — 127,496 млрд рублей. Напомним, что за 2025 год Татарстан установил исторический рекорд по вводу жилья: 3,5 млн квадратных метров за год.

По данным Татарстанстата, у крупных и средних организаций за прошедший год сильно просели сегменты «Строительство инженерных сооружений» в общем и «Строительство автомобильных и железных дорог» в частности. У первого наблюдается спад на 30,6% относительно 2024 года — 131 млрд против 168 млрд рублей. Конкретно у ЖД— и автодорог — снижение на 35,3% — 106 млрд против 145 млрд рублей.



Позитивная динамика наблюдается в сегменте специализированных строительных работ (активно развивались электромонтажные работы и подготовка строительных участков) и строительства инженерных коммуникаций, где отмечен рост на 11,4 и 14% соответственно.

