У жителя Татарстана арестовали имущество за мошенничество с соцвыплатами на 5 млн рублей

Он представил в исполком Нижнекамского района ложные сведения о доходах своей семьи с целью получения жилищных сертификатов

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в попытке мошенничества при получении государственного жилищного сертификата.

По данным следствия, с апреля 2022 года по март 2025 года обвиняемый представил в исполком Нижнекамского района ложные сведения о доходах своей семьи. Цель обмана — получение возможности оформить кредит или привлечь дополнительные средства для покупки жилья сверх суммы положенной социальной выплаты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На основании поддельных документов мужчина получил жилищный сертификат на сумму 5,1 миллиона рублей. Однако довести замысел до конца ему не удалось.

Обвиняемый не признал свою вину. На его имущество стоимостью 974 тысячи рублей наложен арест. Уголовное дело передано в Нижнекамский городской суд.

Наталья Жирнова