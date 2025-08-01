Казанские проекты вошли в шорт-лист национального рейтинга «Золотая капитель 2025»

Среди них реконструкция здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» и детский сад на 340 мест на Новой Портовой

Сразу несколько строительных проектов из Казани вошли в шорт-лист национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель 2025».

Среди них — реконструкция здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» (номинация «Реконструкция и реставрация зданий и сооружений») и детский сад на 340 мест на Новой Портовой (номинация «Объект социальной инфраструктуры»). Оба проекта созданы известным московским архитектором Рубеном Аракеляном и архитектурным бюро WALL по заказу группы компаний «СМУ-88».

Также на победу претендует проект Центра медитации и телесных практик в Казани (номинация «Интерьеры общественные»). Все три номинанта представлены в разделе «Концепции».

Помимо них, в шорт-лист рейтинга вошли более 50 работ со всей России. Итоги подведут в августе в рамках «Дней архитектуры в Новосибирске».

— Рейтинг проводится почти 30 лет — это целая архитектурная летопись страны. И нам по-настоящему льстит, что мы можем стать частью этой истории. Быть в числе по-настоящему знаковых и выдающихся работ — большая честь, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, реконструкция здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» предполагает концепцию «здание в здании». Этот подход позволит сохранить исторический вид сооружения, при этом кровлю внутренней части планируют выполнить из стекла. Проект предусматривает появление крытого и открытого музеев, спа, небольших кафе и ресторанов, бутиков, апартаментов.

Пространственная концепция детского сада на Новой Портовой представляет собой образ микродеревни без заигрывания с «детскими» цветами или формами. Архитекторы предложили замкнутую на себе структуру с зеленым двором в центре, деревянными домиками-ячейками и галереей вместо забора. В отдельных объемах планируют разместить групповые, спортивные и творческие зоны, а по периметру — административные, медицинские и технические помещения.