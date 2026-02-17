Марат Айзатуллин рассказал, как изменится архитектура Татарстана к 2050 году

Фото: Олег Тихонов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин в интервью для «РБК Татарстан» представил прогноз развития строительной отрасли на ближайшие 25 лет в республике.

В перспективе на 25 лет ключевым трендом в строительстве станет внедрение модульных конструкций с возможностью трансформации жилых пространств. В будущем могут появиться совершенно новые форматы жилья — автономные экологические комплексы с замкнутой системой ресурсов.

— Технологии виртуальной и дополненной реальности интегрируются в жилые пространства, изменив наше представление о комфорте, — заявил Айзатуллин.

По его словам, перспективным направлением становится концепция вертикальных экогородов с развитой многофункциональной инфраструктурой. Особое внимание будет уделено использованию инновационных материалов — биоразлагаемых и самовосстанавливающихся.

Наталья Жирнова