Победы бывших тренеров сборной России на Олимпиаде в Италии

28 спортсменов из России завоевали за две Олимпиады меньше наград, чем подопечные бывших российских тренеров

Олимпиада в Италии завершилась. В активе россиян серебро в ски-кроссе Никиты Филиппова, дебютировавшего в олимпийской программе. В общей сложности — это второе серебро за две Олимпиады, включая серебро теннисисток Андреевой и Шнайдер в Париже в 2024 году. Как относиться к олимпийским итогам: размышления спортивного журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

Два золота Маркетто, победа Полтавца, бронза Пихлера, успех Крамера

Бросается в глаза успех иностранных топ-тренеров, которые приводили к победам российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

Константин Полтавец привел к золотой медали в конькобежном спорте голландскую спортсменку Ютту Лердам на дистанции тысяча метров и к серебру в пятистах метрах. Итальянский тренер Маурицио Маркетто порадовал своих соотечественников в тех же коньках, его воспитанница Франческа Лоллобриджида взяла золото по итогам дистанций 3 тысячи и 5 тысяч метров. Немецкий специалист Вольфганг Пихлер гордится очередной олимпийской медалью, на этот раз сенсационной бронзой болгарской биатлонистки Лоры Христовой. Его соотечественник Маркус Крамер радуется бронзе в мужской эстафете, успешно тренируя итальянских лыжников.

Все они работали с российскими олимпийцами в Сочи. Там работал и польский наставник Павел Абраткевич, который вернулся в сборную Польши, куда пригласил в 2023 году россиянина Владимира Семирунного. Год они отработали в новой сборной, после чего Абраткевича уволили, а его подопечный только что стал серебряным призером Олимпиады в забеге на 10 тысяч метров. Плюс победителем и медалистом чемпионатов мира и Европы, что для коньков в Польше было невиданным ранее успехом.

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков в материале «Реального времени» вспоминал о том, что «С иностранными специалистами я начал готовиться после Ванкувера. Тут опять надо вернуться к важности того, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Для меня это был самолет сборной, в котором российские медалисты возвращались домой с Олимпиады, и с ними я, хотя у меня ничего, кроме «деревянной» медали, в активе не было. И надо представить ситуацию, когда все куражатся, веселятся, а ко мне подошел тогдашний министр спорта Виталий Мутко и предложил: «Саша, а давай попробуем потренироваться у европейских тренеров».

У нас раньше конкуренция начиналась уже на тренировках, когда кто-то кого-то обгонял — и мы «втапливали» на всю скорость. В итоге мы становились чемпионами по тренировкам. А уже по ходу сезона «сдувались». Лично до меня никто из российских тренеров не мог донести этих истин. Помню, я после Олимпиады в Ванкувере уже тренировался в группе у швейцарца Рето Бургермайстера, когда было задание работать во второй пульсовой зоне. После тренировки он видел, что у меня было всего две минуты работы в третьей пульсовой зоне, и, весь красный от возмущения, начал высказывать мне претензии, объяснять мне про накопительный эффект, когда ты сегодня на две минуты выскочил из необходимой зоны для работы, через неделю — на три, а через месяц эта переработка превращается в часы».

Маурицио Маркетто взято с сайта wikimedia.org/Bjarte Hetland



Пихлер до сих пор продолжает обвинять россиян, но сейчас это совершенно не связано с допингом

Фигурист Юрий Ларионов, характеризуя разницу между неудачей в олимпийском Ванкувере и успехом в Сочи, вспоминал, что «после Ванкувера, в Минспорта был собран тренерский состав всех команд для разбора полетов: в чем причина неудач? Каждый тренер отчитывался по поводу проведенных сборов, где, как, что было сделано и что нет. Персонально по нашей паре был один из самых скромных отчетов. По деньгам нам практически ни копейки не выделяли — программы были поставлены и костюмы куплены за свой счет. Так и дошли до десятки сильнейших в мире.

Что касается Сочи, то тут все диаметрально поменялось, подготовка была просто феноменальной. Делалось все, чего бы не попросили. Сборы, тренировочный процесс, спортивное питание, что касалось фигуристов, это еще и костюмы для выступлений, пребывание в Сочи, чтобы мы прочувствовали арену для выступлений, причем нас постоянно спрашивали, что нужно сделать со льдом, чтобы было максимально комфортно».

Возвращаясь к успехам наших «бывших», о которых во время Олимпиады писали меньше, чем о бывших россиянах в составах других сборных. Их востребованность, конечно же, не должна характеризовать их предыдущую работу с российскими спортсменами. Как и то, что немец Вольфганг Пихлер быстро нашел работу, после того как два года безуспешно трудился с российскими биатлонистками. Его взаимоотношения с российским биатлоном можно разделить на два этапа: Пихлер обвинял россиян в приеме допинга до прихода на работу в 2011 году, был уволен в 2013-м, после чего стал защитником своих бывших подопечных. Сейчас снова выступает против стартов россиян, но уже без всякой связи с допингом.