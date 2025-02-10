«Сады портовой бухты» в ЖК «Яналиф» — как архитекторы воссоздали идентичность места

Orchestra Design рассказали подробности о первых общественных пространствах на Новой Портовой

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Первая публичная презентация концепции общественных пространств Новой Портовой состоялась в ходе тренд-сессии «Общественные пространства: новые подходы и работающие решения» архитектурного форума «Казаныш».

Архитектор студии Orchestra Design Камилла Ибрагимова представила проект «Сады портовой бухты», разработанный по заказу группы компаний «СМУ-88» для ЖК «Яналиф».

Благоустройство охватывает территорию площадью 4,2 гектара и включает пять зон: парк, площади, центральную улицу, зеленые бульвары и приватные дворы. При проектировании учитывались история, контекст и климатические особенности Новой Портовой, а также международный опыт создания подобных проектов. Ибрагимова обратила внимание, что территория у казанского речпорта за свою историю успела претерпеть довольно радикальные изменения: изначально заливные луга со временем превратились в Ново-Татарскую слободу, а позднее — в грузовой порт и промзону.

«Перед нами стояла задача провести некую связь между этими эпохами, сохранить идентичность и в то же время — создать комфортную среду, у которой, к слову, самые лучшие раскрытия на Волгу и Верхний Услон. Эти пространства станут самыми востребованными точками у казанцев и туристов — это мы тоже учли в своем проекте», — отметила Ибрагимова.

предоставлено ГК "СМУ-88"

Одним из вызовов при работе над концепцией стало сохранение баланса между трендовой архитектурой, созданной бюро «Цимайло Ляшенко и партнеры», и соразмерной повседневной средой, которая должна окружать человека. В том числе студии предстояло решить климатические неудобства — прибрежные территории обычно испытывают ветровые нагрузки. Orchestra в качестве решения предложила так называемые «зеленые комнаты». Это зоны, обособленные массивным озеленением и расположенные по всему жилому комплексу, с индивидуальным наполнением в зависимости от локации.

Кроме того, «Сады портовой бухты» обеспечивают связь окрестных улиц и общественных пространств с набережной, проницаемость и доступность для жителей и туристов, баланс между приватными и общественными зонами.

Напомним, архитектурная студия Orchestra Design базируется в Санкт-Петербурге и в Париже и занимается реализацией проектов в области архитектуры и дизайна городской среды. Среди проектов компании, разработанных для Татарстана, — стратегия развития берега Казанки до 2030 года в Казани и туристско-рекреационный кластер «Зеркала Татарстана» в Высокогорском районе. Проекты заняли призовые места в XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре (АЛАРОС) в 2021 году.

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