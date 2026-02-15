Два новых жилых комплекса появятся в Балтасинском районе Татарстана

Общая стоимость проектов составляет 66,4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Балтасинском районе Татарстана начнется строительство двух малоэтажных жилых комплексов. Общая стоимость проектов составляет 66,4 млн рублей: по 33,2 млн на каждый объект. Информация о тендерах размещена на официальном портале госзакупок.

Один из комплексов будет возведен в селе Старая Салаусь. Проект предусматривает строительство десяти индивидуальных одноэтажных домов: семь зданий площадью 72 кв. метра и три — площадью 90 кв. метра. Второй жилой комплекс появится в поселке городского типа Балтаси — на улице Сурнай. Все дома должны быть сданы не позднее 30 сентября 2026 года.

В 2025 году в Балтасях состоялось торжественное заселение 12‑квартирного дома №2а по улице Каенлык. Новостройка была возведена в рамках республиканской программы соципотеки за счет инвестиций Госжилфонда при раисе Татарстана. В церемонии открытия принял участие Рустам Минниханов, который лично поздравил новоселов с получением жилья.



Рената Валеева