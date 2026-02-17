Малоэтажки могут стать доминирующими в строительстве Татарстана

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, в перспективе 10—15 лет в республике сформируется новая модель жилищного строительства

Фото: Динар Фатыхов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в перспективе 10—15 лет в Татарстане сформируется новая модель жилищного строительства, где доминирующим типом станет малоэтажное и среднеэтажное жилье повышенного комфорта. Об этом он заявил в интервью для «РБК Татарстан».

По его словам, ожидается значительный рост индивидуального жилищного строительства, в том числе развитие коттеджных поселков, а архитекторы и застройщики будут создавать многофункциональные пространства, объединяющие жилые, рабочие и рекреационные зоны.

По мнению министра, важным трендом станет внедрение энергоэффективных технологий как в строительстве, так и в последующей эксплуатации зданий. Это направление станет обязательным элементом современного жилищного строительства в регионе.

Напомним, что в Татарстане ввели 687 тыс. кв. м жилья с начала года, или 22% от плана.

Наталья Жирнова