Татарстан попал в топ-10 по доле «новой вторички» по итогам второй половины 2025-го

В Татарстане доля «новой вторички» составляет 8%, продемонстрировав за пять лет рост на три п.п.

Фото: Артем Дергунов

За последние пять лет в России заметно выросла доля «новой вторички» — квартир в домах не старше трех лет, выставленных на продажу частными продавцами. Если в 2021 году такие объекты составляли 6% от общего объема предложения на вторичном рынке, то по итогам второй половины 2025 года их доля достигла 10%. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито Недвижимости».

Эксперты связывают эту тенденцию с двумя факторами: увеличением общего объема нового строительства и сокращением числа объектов на вторичном рынке — на фоне повышения ипотечных ставок в 2024—2025 годах многие собственники предпочли перевести недвижимость в сегмент долгосрочной аренды.

География распределения «новой вторички» по регионам неоднородна. Наибольшая доля таких объектов в структуре предложения зафиксирована в Ростовской области — 17%, в Москве в границах МКАД, Ленинградской и Новосибирской областях, Краснодарском крае — по 15% и в Санкт‑Петербурге — 13 %.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ценовая картина также различается по регионам. Наиболее доступные предложения «новой вторички» зафиксированы:

в Ленинградской области (5,4 млн рублей за объект);

в Ростовской области (6,4 млн рублей);

в Башкортостане (6,5 млн рублей);

в Новосибирской области (6,8 млн рублей);

в Свердловской области (7,4 млн рублей).

Самые высокие цены наблюдаются в Москве — 35,3 млн рублей, Санкт‑Петербурге — 13 млн, Татарстане — 10 млн рублей.

С точки зрения стоимости квадратного метра «новая вторичка» в большинстве крупных регионов оказывается выгоднее новостроек. Так, в Башкортостане и Ленинградской области она доступнее на 13%, в Московской области — на 11%, в Новосибирской области — на 9%, в Татарстане — на 6%. При этом в двух столицах ситуация обратная: в Москве «новая вторичка» дороже новостроек на 3%, в Санкт‑Петербурге — на 12%.

Средний размер объектов «новой вторички» по платформе по итогам второй половины 2025 года составил 51 кв. м. Среди регионов выделяются:

Москва (67 кв. м в среднем);

Татарстан (52 кв. м);

Новосибирская область (49 кв. м).

Наиболее компактные квартиры предлагаются в Ленинградской области — в среднем 37 кв. м.

В 2025 году в Казани больше всего новостроек продали около ТЦ «Мега». В этой локации покупатели приобрели 1,5 тыс. квартир совокупной стоимостью 16,8 млрд рублей.



Рената Валеева