Аренда маленьких квартир в Челнах за год подорожала в 28 раз сильнее, чем в Казани

При этом в больших городах наблюдается стагнация или вовсе падение цен на аренду

Фото: Динар Фатыхов

За год долгосрочная аренда квартир площадью до 32 кв. м в Челнах подорожала на 13%, до 26,2 тыс. рублей. В свою очередь, в Казани динамика роста цен на аренду аналогичного жилья за последние 12 месяцев составила всего 0,5%, или до 27,2 тыс. рублей. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Отмечается, что сильнее всего арендные ставки выросли в Белгороде (+16,2%), Рязани (+16,1%), Чебоксарах (+15,5%), Самаре (+15,1%), Саратове (+14,9%), Курске (+14,5%), Якутске (+14%), Астрахани (+14%), Орле (+13,8%), Саранске (+13,2%), а также в автограде.

При этом в больших городах наблюдается стагнация или вовсе падение цен на аренду. Так, в Москве арендные ставки на студии снизились за год на 0,9%, до 53,1 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге аренда маленьких квартир практически не изменилась (+0,1% за год, до 32,4 тыс.). При этом в Московской области ценники подросли на 5,1%, до 35 тыс., а в Ленобласти — на 4,9%, до 26 тыс.

По данным аналитиков, спрос на аренду студий в России вырос с февраля 2025 года на 15%. Многие арендаторы в целях экономии переезжают в подобные «гостинки» из полноразмерных «однушек», так как в среднем полноценную однокомнатную квартиру снять на 17% дороже, чем студию.

— Обычные однокомнатные квартиры подорожали за год на 3,3%, двухкомнатные и трехкомнатные — на 3%. Маленькие по площади лоты дорожают быстрее всех остальных. Предложение объектов на рынке за период февраль к февралю практически не изменилось (+3% за год), спрос же вырос на 15%. Тем не менее полагаем, что в ближайшие месяцы ценовые показатели останутся в целом на том же уровне, ставки будут подрастать лишь на символическую величину до августа, когда начнется высокий сезон и стоимость найма начнет заметно дорожать, — прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

Никита Егоров