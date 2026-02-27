Долгое возвращение Баки Урманче в Казань
В галерее «Хазинэ» открылась выставка «Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом», экспозиция охватила период от рождения мастера до 1958 года. На ней впервые показали лагерную фотографию художника на Соловках
В галерее «Хазинэ» открылась большая выставка «Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом», посвященная его жизни до возвращения в Казань в 1958-м. В следующем году будет праздноваться 130-летие живописца, графика, каллиграфа, скульптора, преподавателя, к которому организаторы пообещали подготовить еще более масштабный проект.
Сын муллы, ученик медресе, шахтер, учитель
В выставке, которая была представлена за год до 130-летия мастера, как отметил заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, участвовало 11 организаций. Среди них — отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ, Казанский научный центр РАН, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, московский фонд Марджани, Буинский краеведческий музей, творческая лаборатория «Кокон», Дом дружбы народов Татарстана. Использовали и частные коллекции. Обсуждалась работа с голосом Урманче, но такой проект, видимо, воплотят в юбилейный год, на который планируется еще более масштабная выставка.
Благо выставлять можно много: у Урманче более 3 тысяч работ в графике, более 100 скульптур, а также более 300 картин.
Экспозиция выстроена по принципу хронологии. Помимо работ самого Урманче, здесь можно увидеть его фото, личные вещи, а также экспонаты, передающие особенности той или иной эпохи. Сопровождающие тексты выстроены на основе его воспоминаний.
Особенно ярко это проявляется в первом зале, посвященном юности мастера. Он родился в 1897 году в деревне Куль-Черкен (сейчас Черки-Гришино в Буинском районе). Урманче вспоминает дом бабушки «Тәтәнкәй» с занавесками, полотенцами, шамаилями — похожие можно увидеть и в выставочном зале. Одно из центральных мест занимает большой Коран из коллекции художника, журналы «Шура» и «Аң», стихи Сагита Рамеева и рассказы Фатиха Амирхана. К слову, отец Урманче, Идрис, учился в Буинском медресе вместе с историком Хади Атласи. Позже Урманче-младший и Атласи увидятся уже на Соловках...
В 1907 году семья переехала в Казань, а Баки поступил в медресе «Мухаммадия», но проучился лишь до 1914 года, после чего начал работать на лесозаготовках и в металлургии, поступил на службу в армию — вплоть до приезда в московский Мусульманский комиссариат, что случилось уже после революции. Урал, Донбасс, Казахстан, Узбекистан, Удмуртия. У карты, показывающей перемещения Урманче, лежит скрипка, с которой Баки Идрисович путешествовал, пока на смену ей не пришел рисунок.
Профессиональный художник и политический заключенный
Урманче — человек XX века, однако родился он в другую эпоху и все свои знания принес в свое творчество и передал ученикам. В 1919 г. он сам начинает учиться на художника, сначала в АРХУМАСе (нынешнее Казанское художественное училище), потом в Высших художественно-технических мастерских в Москве. В 1926—1929 гг. он преподает в Казани, в частности занимается возрождением пестречинской керамики (образцы на выставке тоже есть).
В августе 1929 г. Урманче арестовывают: его подпись стоит в «Письме 82-х» против латинизации татарского алфавита. В Москву он возвращается в 1934 г., у него почти не осталось работ, но Урманче продолжает трудиться, в частности в павильонах Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (здесь он делал скульптурное изображение Калевалы).
В 1937 г. у него рождается сын Ильдар. На выставке есть картина «Сара-ханум с Ильдаром», портрет первой жены, а также рисунки сына, который стал не только графиком, но и мультипликатором. Ильдар Урманче — художник-постановщик мультфильма «Баранкин, будь человеком!» и один из создателей поэтической короткометражки «Дед и журавль».
Возвращение через Алма-Ату и Ташкент
С 1941 года он живет в Алма-Ате, здесь Урманче, помимо прочего, сотрудничает с театром, оформляет ДК Балхашского медеплавильного завода, создает большое количество портретов.
Отдельная тема на выставке — неудавшийся проект памятника казахскому поэту Абаю. Урманче создал несколько скульптурных проектов и вариантов памятника, но в итоге, пока он был по работе на Каспии, создание памятника поручили другому автору. Считается, что это также повлияло на решение художника покинуть республику. В 1956-м Урманче переехал в Ташкент, где начал работать в художественном институте и всерьез занялся скульптурой.
После того, как в 1957-м Урманче занимается вместе с архитектором Исмагилом Гайнутдиновым и художником Чингизом Ахмаровым оформлением Декады искусства и литературы Татарии, правительство ТАССР приглашает художника в Казань. В это время Урманче уже делает бюст Тукая.
Этим годом, с которой начинается многообразный и плодотворный казанский период, завершается выставка: «Отправил на выставку в Москву, включил в экспозицию своей персональной выставки в Алма-Ате в 1958 году. Затем привез в Казань, в 1959 году перевел в мрамор, и его включили в состав выставки художников Татарстана (бюст сейчас в музее Тукая). Место работы — в кочегарке Клуба работников торговли на улице Куйбышева... И официальное принятие работы состоялось в этом полном копоти месте. Были писатели, поэты, среди них и Зариф Башири, который знал Тукая лично. Это стало для казанских писателей, поэтов и других людей удивительным событием. Тукай сделан из мрамора! Председатель Союза писателей Мирсай Амир сказал много теплых слов устно, затем выступил и в печати. Работа была сделана, наступила осень, в кочегарке начали топить, вот тогда министр культуры Х.Б. Рахматуллин распорядился купить бюст для музея...»
Казалось бы, это уже осень патриарха, но впереди еще преподавательская деятельность, скульптурные портреты, знакомство с филологом и фольклористом Флорой Ахметовой, рождение сына Айдара, Тукаевский комплекс в селе Кырлай.
Кажется, для большой выставки, охватывающей всю жизнь Урманче, не хватило бы и этажа в «Хазинэ», есть запрос на большой музейный комплекс. Добавим, что «Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом» продлится почти год и завершится 31 января 2027-го.
