Долгое возвращение Баки Урманче в Казань

В галерее «Хазинэ» открылась выставка «Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом», экспозиция охватила период от рождения мастера до 1958 года. На ней впервые показали лагерную фотографию художника на Соловках

На открытие пришло так много людей, что скульптуры, казалось, стали частью аудитории. Фото: Радиф Кашапов

В галерее «Хазинэ» открылась большая выставка «Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом», посвященная его жизни до возвращения в Казань в 1958-м. В следующем году будет праздноваться 130-летие живописца, графика, каллиграфа, скульптора, преподавателя, к которому организаторы пообещали подготовить еще более масштабный проект.

Сын муллы, ученик медресе, шахтер, учитель

В выставке, которая была представлена за год до 130-летия мастера, как отметил заместитель министра культуры Дамир Натфуллин, участвовало 11 организаций. Среди них — отдел рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ, Казанский научный центр РАН, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, московский фонд Марджани, Буинский краеведческий музей, творческая лаборатория «Кокон», Дом дружбы народов Татарстана. Использовали и частные коллекции. Обсуждалась работа с голосом Урманче, но такой проект, видимо, воплотят в юбилейный год, на который планируется еще более масштабная выставка.

Благо выставлять можно много: у Урманче более 3 тысяч работ в графике, более 100 скульптур, а также более 300 картин.

Шамаиль с зеркалом! Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Экспозиция выстроена по принципу хронологии. Помимо работ самого Урманче, здесь можно увидеть его фото, личные вещи, а также экспонаты, передающие особенности той или иной эпохи. Сопровождающие тексты выстроены на основе его воспоминаний.

Особенно ярко это проявляется в первом зале, посвященном юности мастера. Он родился в 1897 году в деревне Куль-Черкен (сейчас Черки-Гришино в Буинском районе). Урманче вспоминает дом бабушки «Тәтәнкәй» с занавесками, полотенцами, шамаилями — похожие можно увидеть и в выставочном зале. Одно из центральных мест занимает большой Коран из коллекции художника, журналы «Шура» и «Аң», стихи Сагита Рамеева и рассказы Фатиха Амирхана. К слову, отец Урманче, Идрис, учился в Буинском медресе вместе с историком Хади Атласи. Позже Урманче-младший и Атласи увидятся уже на Соловках...



В 1907 году семья переехала в Казань, а Баки поступил в медресе «Мухаммадия», но проучился лишь до 1914 года, после чего начал работать на лесозаготовках и в металлургии, поступил на службу в армию — вплоть до приезда в московский Мусульманский комиссариат, что случилось уже после революции. Урал, Донбасс, Казахстан, Узбекистан, Удмуртия. У карты, показывающей перемещения Урманче, лежит скрипка, с которой Баки Идрисович путешествовал, пока на смену ей не пришел рисунок.

«У сепаратора» — классическая работа 1927 года. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Профессиональный художник и политический заключенный

Урманче — человек XX века, однако родился он в другую эпоху и все свои знания принес в свое творчество и передал ученикам. В 1919 г. он сам начинает учиться на художника, сначала в АРХУМАСе (нынешнее Казанское художественное училище), потом в Высших художественно-технических мастерских в Москве. В 1926—1929 гг. он преподает в Казани, в частности занимается возрождением пестречинской керамики (образцы на выставке тоже есть).

В августе 1929 г. Урманче арестовывают: его подпись стоит в «Письме 82-х» против латинизации татарского алфавита. В Москву он возвращается в 1934 г., у него почти не осталось работ, но Урманче продолжает трудиться, в частности в павильонах Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (здесь он делал скульптурное изображение Калевалы).

В 1937 г. у него рождается сын Ильдар. На выставке есть картина «Сара-ханум с Ильдаром», портрет первой жены, а также рисунки сына, который стал не только графиком, но и мультипликатором. Ильдар Урманче — художник-постановщик мультфильма «Баранкин, будь человеком!» и один из создателей поэтической короткометражки «Дед и журавль».



Рисунки Ильдара Урманче. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Возвращение через Алма-Ату и Ташкент

С 1941 года он живет в Алма-Ате, здесь Урманче, помимо прочего, сотрудничает с театром, оформляет ДК Балхашского медеплавильного завода, создает большое количество портретов.

Отдельная тема на выставке — неудавшийся проект памятника казахскому поэту Абаю. Урманче создал несколько скульптурных проектов и вариантов памятника, но в итоге, пока он был по работе на Каспии, создание памятника поручили другому автору. Считается, что это также повлияло на решение художника покинуть республику. В 1956-м Урманче переехал в Ташкент, где начал работать в художественном институте и всерьез занялся скульптурой.

После того, как в 1957-м Урманче занимается вместе с архитектором Исмагилом Гайнутдиновым и художником Чингизом Ахмаровым оформлением Декады искусства и литературы Татарии, правительство ТАССР приглашает художника в Казань. В это время Урманче уже делает бюст Тукая.

Портрет Абая Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Этим годом, с которой начинается многообразный и плодотворный казанский период, завершается выставка: «Отправил на выставку в Москву, включил в экспозицию своей персональной выставки в Алма-Ате в 1958 году. Затем привез в Казань, в 1959 году перевел в мрамор, и его включили в состав выставки художников Татарстана (бюст сейчас в музее Тукая). Место работы — в кочегарке Клуба работников торговли на улице Куйбышева... И официальное принятие работы состоялось в этом полном копоти месте. Были писатели, поэты, среди них и Зариф Башири, который знал Тукая лично. Это стало для казанских писателей, поэтов и других людей удивительным событием. Тукай сделан из мрамора! Председатель Союза писателей Мирсай Амир сказал много теплых слов устно, затем выступил и в печати. Работа была сделана, наступила осень, в кочегарке начали топить, вот тогда министр культуры Х.Б. Рахматуллин распорядился купить бюст для музея...»

Канонический портрет Урманче. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Казалось бы, это уже осень патриарха, но впереди еще преподавательская деятельность, скульптурные портреты, знакомство с филологом и фольклористом Флорой Ахметовой, рождение сына Айдара, Тукаевский комплекс в селе Кырлай.

Кажется, для большой выставки, охватывающей всю жизнь Урманче, не хватило бы и этажа в «Хазинэ», есть запрос на большой музейный комплекс. Добавим, что «Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом» продлится почти год и завершится 31 января 2027-го.