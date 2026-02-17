Названа зарплата, при которой одобрят ипотеку на трешку в Казани

Столица Татарстана попала в топ-3 мегаполисов по уровню требуемого дохода

В Казани нужно зарабатывать 338,9 тыс. рублей, чтобы купить трехкомнатную квартиру на вторичке в ипотеку при текущих рыночных ставках. Отмечается, что такой объект недвижимости в столице Татарстана стоит в среднем 14,6 млн рублей. Причем по размеру требуемого дохода город занял третье место в рейтинге мегаполисов, пишет РБК.

Самые высокие требования к уровню дохода для одобрения ипотеки на трешку — в Москве (715,5 тыс.), а на втором месте — Санкт-Петербург (405,6 тыс.). На четвертом и пятом местах расположились Нижний Новгород (260,7 тыс.) и Екатеринбург (223,7 тыс.).

На 6—10-х местах по этому показателю — Новосибирск (220 тыс.), Ростов-на-Дону (220 тыс.), Красноярск (214 тыс.), Самара (211 тыс.) и Краснодар (211 тыс.).

В среднем в крупных городах России нужно зарабатывать 257 тыс. рублей, чтобы получить жилищный кредит на подобный объект недвижимости.

