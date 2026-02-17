Погасить 1 млн рублей ипотеки могут многодетные семьи из двух регионов ПФО

Деньги выделяют из государственного и регионального бюджетов

Фото: Динар Фатыхов

Семьи с тремя и более детьми, проживающие в Пензенской области и Марий Эл, могут погасить 1 млн рублей ипотеки, пишет ТАСС со ссылкой на данные региональных властей.

Напомним, что в России с 2019 года действует госпрограмма помощи многодетным семьям для погашения жилищного кредита. Так, в ее рамках из госбюджета родителям дают до 450 тысяч рублей. Помимо этого, к программе присоединяются и регионы, добавляя из своего бюджета еще 550 тыс. рублей.

В общей сложности к такой программе присоединились 17 регионов. Помимо двух регионов из Поволжья, в список попали Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Магадан, Сахалин, ЕАО и Чукотка, Владимирская, Смоленская и Тульская области, Санкт-Петербург и Новгородская область а также Севастополь и Республика Адыгея (в последнем льготой могут воспользоваться только молодые семьи).

Никита Егоров