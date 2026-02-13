В Казани за месяц подешевела аренда двухкомнатных квартир

Аренда «однушек» и «трешек» в столице Татарстана подорожала

Фото: Динар Фатыхов

Казань попала в список городов, где больше всего подешевела аренда всех или некоторых квартир за месяц. Так, в столице Татарстана в январе 2026 года стоимость аренды однушек подорожала всего на 0,4%, до 32,3 тыс. рублей, «двушек» — подешевела на 2%, до 40,2 тыс. рублей, а «трешек» — увеличилась на 0,9%, до 51,8 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Также в данный топ вошли Новосибирск (–9,9%, –4,4% и –4,7%), Калуга (+0,5%, –2% и –7,5%), Пермь (+2,5%, –2,8% и –6%), Хабаровск (–1,3%, –0,3% и –3,1%), Тверь (+1%, –1,5% и –4,2%), Сургут (–2,5%, –0,9% и –0,5%), Смоленск (+1,2%, +2% и –6,8%), Нижний Тагил (–3,6%, –0,6% и +1,6%) и Тюмень (+0,6%, –1,9% и –1,2%).

— После того как ставки аренды на квартиры падали в течение всего IV квартала прошлого года, в январе началась компенсация, на сей раз в пользу арендодателей. Предложение на рынке сократилось по всем трем типам квартир: по «однушкам» — на 9%, по «двушкам» — на 12%, по «трешкам» — на 18%. Можно предположить, что в феврале рост стоимости наемного жилья продолжится, — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Никита Егоров