Татарстан попал в топ регионов России по доле «новой вторички»

Самая высокая доля такого жилья зафиксирована в Ростовской области

Фото: Артем Дергунов

Татарстан попал в топ регионов России по доле «новой вторички» в структуре предложения. Конкретно в республике данный показатель составил 8%, следует из аналитики «Авито».

Самая высокая доля «новой вторички» зафиксирована в Ростовской области (17% от всех объектов на вторичном рынке), а также Москве в границах МКАД, Ленинградской и Новосибирской областях, а также Краснодарском крае (по 15%). На шестом месте — Санкт-Петербург (13%), а на седьмом — Татарстан.

— За пять лет сильнее всего доля выросла в Москве (+9%) и Новосибирской области (+8%). В Татарстане доля «новой вторички» выросла на 3%.

Что касается цен, то доступнее всего «новая вторичка» была в Ленинградской области (5,4 млн рублей за объект), Ростовской области (6,4 млн рублей), Башкортостане (6,5 млн рублей), Новосибирской (6,8 млн рублей) и Свердловской областях (7,4 млн рублей). Самые высокие цены — в Москве (35,3 млн рублей), Санкт-Петербурге (13 млн рублей) и Татарстане (10 млн рублей).

Никита Егоров