300 млрд инвестиций, реформа общественного транспорта и хантинг учителей

Мэр Казани Ильсур Метшин отчитался об итогах 2025 года

Фото: Артем Дергунов

«Необходимо открыто признать: если мы не сможем пересадить людей на общественный транспорт, то каждый на своей машине просто не доедет. Возможно, новая концепция покажется непопулярной, но в долгосрочной перспективе будет гораздо лучше, чем тратить по два часа на дорогу», — советовал Рустам Минниханов быстрее определяться с подходами в организации движения общественного транспорта в Казани, выступая на VI сессии Казгордумы. Результаты работы в развитии столицы Татарстана градоначальник Ильсур Метшин представил с акцентом на улучшение среды: реновация промышленных зон, «зеленый рекорд», обновление коммунальных сетей, борьба со снегом и мусором. Но строить — не всегда означает хорошо жить. И тут сильно повезло школам: из других регионов за 5 лет «схантили» 800 учителей, сократив дефицит в школах до 250 педагогов. Что еще планируют сделать для улучшения качества жизни казанцев — в материале «Реального времени».

Казань с международным лоском

Ежегодное выступление мэра Казани было построено вокруг традиционных направлений работы каждого муниципалитета — строительство, ЖКХ, транспорт, среднее образование, общественное пространство. Однако с первых минут Ильсур Метшин дал понять, что Казань не просто столица Татарстана, а мультикультурный центр для проведения крупных международных событий, что накладывает особый отпечаток на развитие. «Едва оправившись от напряженного 2024 года, ознаменованного саммитом БРИКС, Казань продолжила работу по улучшению инфраструктуры и созданию комфортной городской среды», — начал Ильсур Метшин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Передышка оказалась короткой. В этом году Казань объявлена культурной столицей Исламского мира, и в мае пройдет Международный форум «Россия — Исламский мир: КаzanForum». Роскошные приготовления к его проведению только начинаются, предстоящие расходы не называются, но новый титул столице придется снова подтверждать.

К слову, ставка на международные ивенты себя оправдывает. Как сообщил позднее Ильсур Метшин, туристический поток за 2025 год вырос до 5 млн человек — к этому показателю планировали подойти к 2030 году. Новая цель — 7 млн туристов к 2030 году и совокупный оборот индустрии гостеприимства в сумме 100 млрд рублей.

Реноме города для международный гостей заставляет менять подходы к его облику, а значит, и к расходам на развитие городского пространства. «Для создания новых точек притяжения реализуются масштабные проекты: обновление зооботсада, строительство нового пассажирского терминала аэропорта и создание Центра уникальных мастеров как ключевого кластера развития креативной индустрии», — перечислил новые локации Ильсур Метшин.

«Северные ворота» обещают принести 106 млрд инвестиций

Экономика города сформировала около трети республиканского ВРП. Объем валового территориального продукта составил 1,9 трлн рублей. Индекс промышленного производства — 103,6%, сообщил Ильсур Метшин. Правда, объем отгруженных товаров в 2025 году составил 0,9 трлн рублей, или одну шестую от республиканского объема. 42,5% ВТП приходится на малый и средний бизнес, где трудится треть казанцев. Отсюда двукратные расхождения в заработной плате. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Казани выросла на 17,6% и составила свыше 107 тысяч рублей, а на предприятиях МСБ — около 42 тысяч рублей.

Всего с территории Казани было собрано 376,7 млрд рублей налогов (на 26,5 млрд больше, чем в 2024-м). «В распоряжении города из этой суммы остается 32,1 млрд рублей, или 8,5%, — заметил Ильсур Метшин. — Но каждый рубль мы стараемся использовать максимально эффективно».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Инвестиционный рост Казани связан с реализацией промпарка «Северные ворота» вблизи Казанского авиазавода. ОЭЗ «Алабуга» рассчитывает привлечь 106 млрд рублей.

— За 9 месяцев прошлого года в экономику Казани привлечено более 300 млрд рублей инвестиций в основной капитал, — сообщил Ильсур Метшин.

Среди реализованных проектов — расширение технополиса «Химград» (с объемом инвестиций в 188 млн рублей), гастрономический комплекс «Кайт» на Кремлевской набережной (1,1 млрд), а также реконструкция Московского рынка (1,5 млрд рублей).

Казань «дорожная», но с нехваткой автобусов

Казань не перестает вкладывать средства в дороги, создавая комфортные условия для автомобилистов. За 10 лет в них «закатали» 178 млрд рублей, поэтому автопарк личного транспорта в Казани прилично вырос. «Каждый из нас, приезжая в новый город, в первую очередь оценивает городские власти по дорогам и по тому, как они содержатся», — сообщил Ильсур Метшин. Правда, в последние два года дорожные инвестиции сокращаются. В 2025 году на строительство и ремонт дорог в Казани было направлено свыше 17 млрд рублей, а годом ранее — 41,5 млрд.

Среди значимых проектов:

Отремонтировано Горьковское шоссе, ежедневно пропускающее 50 тысяч автомобилей.

Построены первая и вторая очереди Вознесенского тракта — вылетной магистрали к трассе М-7.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году обновлено 250 участков дорог общей площадью более 2 млн кв. м. Также отремонтированы мост через Булак на улице К. Наджми и путепровод на улице Достоевского. Появились новые пешеходные переходы на Краснококшайской и улице Мавлютова, расширен заезд с проспекта Победы на Оренбургский тракт. Дошли до поселков, где износ дорог превышал 90%.Отремонтировано 102 улицы протяженностью более 19 км.

На фоне расцвета дорожного строительства отстает общественный транспорт, который перевозит более трети жителей Казани. Мэр попросил помощи в обновлении парка пассажирской техники.

— В этом году требуется заменить 106 автобусов, отработавших нормативный срок в 10 лет. Износились контактно-кабельные сети, трамвайные пути, тяговые подстанции. Все это напрямую влияет и на безопасность, и на скорость движения, — обратился Ильсур Метшин к Минниханову.

Обогнали Новосибирскую область по числу призеров

7,6 млрд рублей потрачено на образование, а точнее, на строительство школ и детских садов. Открылся новый физико-математический лицей в жилом комплексе «Лето». Были ремонты школьных ресторанов в 14 школах, завершилось строительство нового детского сада на 220 мест в жилом комплексе «33-й военный городок», а также был выполнен ремонт двух детских садов в рамках нацпроекта «Семья».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Но сами по себе новые объекты ничто, если нет учителей. За пять лет Казань смогла заманить 800 педагогов из других регионов. Дефицит учителей в школах Казани сохраняется — на сегодня это 250 вакансий.

Тем не менее качество подготовки детей заметно выросло. «Мы с гордостью говорим, что у нас почти в три раза больше медалей, чем во всей Новосибирской области, с ее сильнейшей научной школой, больше, чем в соседнем Башкортостане, более чем в три раза, в 11 раз больше, чем в столице Приволжского федерального округа — Нижнем Новгороде», — сообщил Метшин.

— Казань, действительно, в последние годы достигла впечатляющих результатов в своем развитии, — отметил Рустам Минниханов в заключительном слове.



Он согласился с тем, что нужно регулярно обновлять парк техники. В этом плане он видит перспективным использование трамваев и другого электротранспорта. «Новый троллейбус показали, очень хороший», — отозвался он одобрительно.

Но чтобы принимать решение о закупках, необходимо иметь ясную концепцию развития общественного транспорта Казани. «Надо открыто признать: если мы не сможем пересадить людей на общественный транспорт, то каждый на своей машине просто не доедет. Возможно, она (новая концепция, — прим. ред.) покажется непопулярной, но в долгосрочной перспективе будет гораздо лучше, чем тратить по два часа на дорогу», — посоветовал Рустам Минниханов быстрее определяться с подходами в организации движения общественного транспорта.

Основные тезисы концепции обещают озвучить на республиканском совещании. Но суть сводится к тому, чтобы выстраивать сообщение вокруг метро.

— Иначе вы просто не сможете куда хотите доехать. Концепция, которую вы разрабатываете, надо ее рассмотреть, обсудить. Она непопулярная будет, но она будет лучше, чем сидеть 2 часа, — рассуждал Минниханов.

Глава республики отозвался и на последние события в школах. «Мы имели большую трагедию в 175-й школе Казани, недавно в Нижнекамске неприятный факт был. Что такое? В школу ходят с походным рюкзаком, а не со школьным [портфелем]. В школу приносят ножи, баллончики и еще что-то», — возмутился он.

По мнению главы республики, ответственность за безопасность детей в школе должно нести ее руководство. «За этим не охранник, а директор школы должен смотреть. Есть классный руководитель. Раз вы на работе, значит, должны привести в элементарный порядок», — отметил раис. Рустам Минниханов напомнил, что школа является не только центром получения образования, но и местом для воспитания ребенка.