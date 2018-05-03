Сулейманов Раис Ахтямович

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, генеральный директор ООО УК «Агро-Инвест»

Окончил Казанский Государственный технологический университет по специальности «инженер химик-технолог» (1993 г.), Казанский финансово — экономический институт по специальности «менеджер» (2001 г.).

Генеральный директор ООО УК «Агро-Инвест».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Награжден благодарственным письмом Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева «За достижение в развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной независимости Республики Татарстан» (2003 г.), медалью «В память 1000-летия Казани»(2005 г.), благодарственными письмами Премьер-министра Республики Татарстан Р.Н. Минниханова «За успешную плодотворную работу в сахарном комплексе Республики Татарстан» (2007 г.), Председателя Попечительского совета Республиканского Фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев «За поддержку значимого для России и Татарстана проекта по восстановлению исторического наследия древнего города Болгар и острова-града Свияжск» (2012 г.), Заместителя Премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ М.Г. Ахметова(2014 г.)

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан (2009 г.).

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