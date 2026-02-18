Генплан с пятой попытки: жители пригорода Казани выступают против увеличения застройки жилья

В Богородском поселении планируют почти на треть увеличить земли под ИЖС и многоквартирные дома, про сады и школы местные власти ничего не говорят, зато обещают новые рабочие места

Сегодня, 18 февраля, в Богородском сельском поселении Пестречинского района Татарстана пройдут публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план поселения, разработанный Институтом пространственного планирования республики. Если он будет принят, площадь жилой застройки в поселении увеличится почти на треть. Это уже пятая с осени 2023 года попытка местных чиновников преодолеть сопротивление местных жителей, не согласных с перспективой появления в поселении огромных «жилых» территорий без социальной и дорожной инфраструктуры. Подробнее о новом проекте генплана, организации слушаний и инфраструктурных перспектив казанской окраины — в материале «Реального времени».

План есть, обоснования нет

Площадь жилой застройки четырех населенных пунктов в Пестречинском районе Татарстана может вырасти с 4,7 тысячи до 6 тысяч гектаров. Это произойдет, если будет принят очередной новый генплан Богородского сельского поселения, разработанный Институтом пространственного планирования республики.

На официальной странице поселения вместе с оповещением о проведении публичных слушаний по проекту внесения в генплан очередных изменений появились карты и документы, из которых следует, что площадь жилой застройки увеличится:

в Богородском — с существующих 117,2 га до 165,1 га (на 41%);

в Гильдеево — с 120,5 га до 611,7 га (на 408%);

в Камыше — с 58,4 га до 176,2 га (на 202%);

в Куюках — с 4268,6 га до 4885,6 га (на 15%).

Сроки реализации генплана не указаны, а среди материалов, с которыми решили ознакомить жителей Богородского сельского поселения, нет самой интересной, с их точки зрения, части — материалов по обоснованию генерального плана Богородского сельского поселения. В открытом доступе имеется только Положение о территориальном планировании и несколько карт.

скриншот сайта исполкома Пестречинского района РТ

Если ранее публиковались сведения о планируемом приросте населения, то в последних выложенных на обозрение жителям документах этих сведений нет. Имеется информация о потребности в детсадах, школах, спортивных сооружениях и т.п., но даже эти сведения вызывают вопросы.

К примеру, в документе указана общая потребность в местах в дошкольных детских учреждениях к концу реализации генплана — 5690 (с учетом уже имеющегося, согласно паспорту Богородского сельского поселения на 01.01.2025, 1291 место в 4 существующих детсадах). А общая потребность в местах в школах на перспективу определена как 6581 (с учетом уже имеющихся 3905 мест в существующей Богородской средней школе и лицее «Алгоритм» в Куюках). И в расчете этой потребности почему-то не фигурирует деревня Камыш, где, несмотря на планируемое четырехкратное увеличение жилой застройки, школьников, видимо, не прибавится.

«С 2023 года, видимо, стало неудобно публиковать эти цифры»

Согласно данным Положения о территориальном планировании, за 14 лет в Богородском сельском поселении должно быть построено почти полтора десятка средних по емкости детсадов — иначе откуда возьмется в 4,4 раза больше мест в них, чем есть сейчас, и как минимум 3 школы (с учетом того перегруза, с которым работают существующие).

В лицее «Алгоритм» в Куюках, который расширили до проектной мощности в 1842 места, сейчас учатся 3816 детей, а в школе в Богородском, рассчитанной на 251 ученика, — 509.

Однако в выложенных на обсуждение материалах нет данных ни о планируемом количестве новых дошкольных и школьных учреждений, ни об их локации, ни — а это самое главное — о четких сроках ввода в эксплуатацию. Между тем за последние 5 лет в Богородском сельском поселении построили лишь одну школу — лицей «Алгоритм» в Куюках, который затем расширили до проектной мощности в 1842 места, и еще одна школа в Богородском, рассчитанная на 251 ученика. А учится в них, по последним опубликованным республиканским Минобрнауки данным, 4325 детей — более чем в 2 раза больше нормы. Вокруг переполненной Богородской школы идут суды.

— В настоящее время в Богородском сельском поселении проживает 7886 детей в возрасте до 18 лет, — сообщил «Реальному времени» родитель двух школьников из Богородского, попросив не указывать его фамилию. — Эти данные официальные, они взяты из опубликованных в интернете паспортов поселения. Причем с 2023 года в паспортах отсутствует деление на количество школьников и дошкольников, видимо, стало неудобно публиковать эти цифры: народ-то сравнивает с данными о местах в школах и детсадах. Как при таком росте количества детей их в 2030 году собираются запихнуть в образовательные учреждения — загадка.

В Положении о территориальном планировании также указано, какие дороги предполагается реконструировать и проложить в перспективе. И предложенное в нем решение проблем дорожной инфраструктуры также вызывает вопросы.

— Уже сегодня остро стоит проблема транспортной доступности. Например, нам из Гильдеево очень сложно доставлять детей в школу в Богородское, в детсады, — говорит Елена Фомина (имя изменено по просьбе женщины). — На развязке с трассой М-7 постоянно пробки. С увеличением количества жителей станет еще хуже. В Положении о территориальном планировании написано: «Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог возможны после их включения в документы вышестоящего уровня, соответствующие стратегии/программы». Но если у нас уже много лет только дома строят, а транспортными связями, в том числе с Казанью, не занимаются, то откуда возьмется шанс попасть в какие-то программы?

Пятая попытка

Публичные слушания по проекту Генплана Богородского сельского поселения — пятая за последние 2,5 года попытка «протащить» застройку этой территории без обеспечения населения социальной и транспортной инфраструктурой. Кроме детсадов и школ, здесь остро не хватает дорог, а в генплан уже неоднократно пытались включить не только новые кварталы ИЖС, но и многоэтажные жилые комплексы. В марте 2025 года жители сельского поселения отпраздновали, как им казалось, большую победу: после поездки активистов в Москву, в приемную президента России, были отменены изменения в генплане поселения, в соответствии с которыми в селе Гильдеево собирались построить многоэтажки.

После поездки активистов в Москву были отменены изменения в генплане поселения, в соответствии с которыми в селе Гильдеево собирались построить многоэтажки.

В выложенной на обсуждение в настоящее время версии изменений генплана многоэтажная застройка, против которой так активно ранее выступали жители, прямо не упоминается, но добавляются большие участки под ИЖС и обширные «жилые зоны», определенные как «территории с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (в том числе индивидуальный, блокированный и многоквартирный фонд)». Причем ограничения по этажности многоквартирных домов в выложенном на обсуждение документе не установлены. А вот площадь, планируемая к застройке МКД, известна: в Гильдеево — более 166,6 га, в Куюках — более 14,2 га.

Ранее четко формулировавший свое негативное отношение к бездумному расширению застройки примыкающих к Казани территорий глава Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев «подписал» такой проект генплана.

Почему ранее очень четко формулировавший свое негативное отношение к бездумному расширению застройки примыкающих к Казани территорий Пестречинского и Высокогорского районов глава Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев «подписал» такой проект генплана Богородского сельского поселения, осталось неизвестным — на вопрос «Реального времени» он не ответил.

Экспозиция без пояснений

Публичные слушания по традиции проводятся днем в рабочее время. В каждом населенном пункте отведено на разговор с жителями менее чем полчаса: в 13.00 сбор объявлен у ФАПа в деревне Камыш, в 13.30 — уже у магазина в поселке Первое мая, в 14.00 — у магазина в Гильдеево… Чиновники не раз объясняли, почему не готовы пойти навстречу жителям и организовать слушания в выходные, когда все желающие смогут прийти, задать вопросы и высказаться: работники исполкома тоже люди и хотят в выходные отдыхать.

Экспозиция для ознакомления с проектом была организована в здании исполкома на маленьком письменном столике в углу — между образцами документов воинского учета и рекламой грантов для фермеров было выложено несколько чертежей, выполненных в мелком, плохо читаемом масштабе.

Экспозиция для ознакомления с проектом была организована в здании исполкома на маленьком письменном столике в углу — между образцами документов воинского учета и рекламой грантов для фермеров было выложено несколько чертежей, выполненных в мелком, плохо читаемом масштабе. Эти картинки вызвали вопросы, на которые местные жители надеялись получить ответы у и.о. руководителя исполкома Богородского сельского поселения Дмитрия Булыгина. Однако тот заявил, что проконсультировать их относительно проекта генплана не может, поскольку имеет на руках лишь графический материал, без текстовых пояснений (в распоряжении редакции имеется видеозапись разговора с Булыгиным, сделанная с его ведома).

«В генплане не определяются сроки строительства социальных объектов»

— Публичные слушания в Богородском сельском поселении назначены на основании письма Министерства строительства РТ, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Пестречинского района. — Организатором является Богородское сельское поселение. Слушания проводятся в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Богородском сельском поселении, утвержденным решением Совета Богородского сельского поселения от 21.08.2017 №80.

В исполкоме Пестречинского района заверили, что публичные слушания будут проводиться с соблюдением всех требований закона.

В исполкоме уточнили, что согласно разработанному Институтом пространственного планирования проектом изменений в генплан Богородского сельского поселения в границы населенных пунктов Куюки, Богородское, Ильинское, Первое Мая будут включены новые территории для индивидуального жилищного строительства, а также 4 площадки в категорию «земли промышленности».

— Генплан предусматривает не только расширение территории, но создание новых рабочих мест, — подчеркнули в исполкоме. — В данном документе не определяются сроки строительства социальных объектов. В генплане прописываются только необходимые мероприятия.

А еще районные чиновники заверили, что публичные слушания будут проводиться с соблюдением всех требований в каждом населенном пункте Богородского сельского поселения, «в соответствии с оповещением, размещенном на информационных стендах сельского поселения».

Бывший глава Пестречинского района Ильхам Кашапов 2 года назад уверял, что инфраструктурные проблемы в Богородском сельском поселении решаются.

Бывший глава Пестречинского района Ильхам Кашапов 2 года назад уверял, что инфраструктурные проблемы в Богородском сельском поселении решаются, правда, пока — только на бумаге:

— У нас сегодня приоритет — школы, садики, больницы... Дорожная инфраструктура, вопросы с водой, канализацией. Вот эти пять-шесть вопросов, которые я должен решить в первую очередь... Ребят, давайте сначала обеспечим минимум, а потом уже будем строить все остальное. Под них места оставлены, в планах есть.

В новом варианте генплана также «нарисованы» места под школы и садики, которых по-прежнему нет.



— У нас есть ответ исполкома, что участок на окраине Богородского будет определен под школы и детские сады, — рассказали «Реальному времени» жители села, — однако в новом проекте генплана он отведен под коммунально-складскую зону, что исключает строительство там школы или детсада.

Действительно, в ответе на обращение жителей, подписанном замруководителя Пестречинского райисполкома Ильназом Давлетхановым в сентябре 2025 года, говорится: «По земельному участку с кадастровым номером 16:33:021125:674 Пестречинским муниципальным районом ведется работа для включения в границы населенного пункта с целью создания в дальнейшем объектов дошкольного и школьного образования. По вопросу включения в ближайшие программы по строительству школы в с. Богородское, сообщаем, что данная работа ведется в целом по всему Богородскому сельскому поселению в соответствии с мероприятиями предусмотренными документами территориального планирования».

Но уже в декабре 2025-го в заключении по «отмененным» впоследствии из-за нарушений публичных слушаний no проекту внесения изменений в генплан Богородского сельского поселения от лица исполкома было указано, что предложение жителей заблаговременно отвести земельный участок 16:33:021125:674 на окраине села Богородского под строительство образовательных учреждений было отвергнуто как «нецелесообразное» с пояснением: «Для возможности включения в границы населенного пункта земельного участка под общественно-деловые зоны необходимо соответствующее согласование на изменение категории земель сельскохозяйственного назначения».

Прокуратура им поможет?

Вопрос о нарушениях при проведении публичных слушаний — не праздный. На днях жители Богородского сельского поселения получили ответ из прокуратуры Пестречинского района на жалобу по поводу публичных слушаний, проводившихся 18 декабря 2024 года. Они, в частности, писали прокурору о том, что в постановлении исполкома не было указано даты проведения слушаний, не было ссылки на проект генплана, на здании исполкома и других местах массового пребывания людей отсутствовала информация о них, не проводилось консультирование по проекту генплана, а на экспозицию в исполкоме было отведено только 2 дня, причем добраться туда со всех концов Богородского сельского поселения в отсутствие общественного транспорта было для многих жителей просто невозможно.

По результатам проверки в адрес руководителя Исполнительного комитета Богородского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений.

— В ходе проверки установлено, что при принятии проекта решения нарушен этап процедуры проведения публичных слушаний в части не организации надлежащего консультирования посетителей экспозиции проекта уполномоченным на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа, — сообщил в ответ и. о. прокурора района Фанис Шайхаттаров. — Кроме того, установленный 2-дневный период экспозиции (с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.) ознакомления с демонстрационными материалами не является разумным и достаточным для реализации заинтересованными лицами права на представление замечаний и возражений. По результатам проверки в адрес руководителя Исполнительного комитета Богородского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Как сообщили «Реальному времени» жители Богородского сельского поселения, сейчас они вновь внимательно изучают законодательство на предмет новых нарушений при проведении слушаний.