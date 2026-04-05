Светлана Юмашева: «Дети — это космос. Они справляются с тем, что взрослый не сможет победить!»

Начмед городской детской больницы №1 Казани — о детской ревматологии, о передаче опыта между поколениями врачей и о вовлеченных папах

Фото: Динар Фатыхов

Детская ревматология — сложная и редкая врачебная специальность. Городская база этого профиля находится сегодня в городской детской больнице №1. Первым детским ревматологом здесь в 2014 году стала Светлана Юрисовна Юмашева. Сегодня ревматологических коек в клинике уже больше трех десятков, врачей этой специальности тоже прибавилось. О том, почему маленькие дети болеют артритом и можно ли их вылечить, легко ли быть начмедом в одной из старейших детских клиник города, как успокоить маму, у которой родился недоношенный ребенок, и о чем мечтают современные молодые врачи — в портрете Светланы Юрисовны для «Реального времени».

«Когда мы начинаем учиться — думаем о своем главном пациенте»

Светлана Юрисовна Юмашева — детский врач-ревматолог, заместитель главного врача по медицинской части Городской детской больницы №1. Это одна из центральных детских клиник Казани, где концентрируется, во-первых, работа с грудными детьми, а во-вторых — значительная доля лечения заболеваний детей более старшего возраста, за исключением хирургического, эндокринологического, неврологического и некоторых других профилей.

Светлана Юрисовна занимает должность начмеда не так давно — с лета минувшего года. До этого она активно развивалась в роли детского врача-клинициста, специалиста по ревматологическим заболеваниям. Свой трудовой путь она начала в 2014 году именно здесь, в ГДБ №1, причем просилась именно сюда целенаправленно.

Впрочем, обо всем по порядку. Желание стать педиатром было детской мечтой нашей героини. Девочка «лечила» кукол, увлеченно играла «в больничку», а подрастая, продолжала интересоваться биологией и химией. Так что у семьи был заложен четкий вектор: Светлана будет поступать в медицинский вуз. В 2005 году она стала студенткой педиатрического факультета КГМУ.

Педиатр — доктор особенный: ему нужно взаимодействовать не только непосредственно со своим пациентом, но и с его родителями. Ведь лечение ребенка — это треугольник, в углах которого — ребенок, его родители и врач. Поэтому работа в детской сети — труд особенный, Но Светлана Юрисовна рассказывает: поступая в университет, об этом не думаешь.

— Тогда не вставало таких вопросов. Когда мы начинаем учиться, как правило, думаем о своем главном пациенте, которого надо лечить, будь то ребенок это или взрослый. А о работе с родителями или другими близкими людьми, как правило, сначала мыслей нет. Этот навык приобретается потом. Ты вдруг понимаешь, что нужно успокоить маму и папу, и бабушку, и вообще со всей семьей поговорить, чтобы добиться той или иной тактики лечения. Потому что на маму влияет бабушка, на бабушку — дедушка, а папа отдельно, и он тоже очень сложный. Навык коммуникации с ними всеми — приобретаемый. Но выбирая профессию, повторюсь, об этом не задумываешься, — признается наша героиня.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ты вдруг понимаешь, что нужно успокоить маму и папу, и бабушку, и вообще со всей семьей поговорить, чтобы добиться той или иной тактики лечения. Потому что на маму влияет бабушка, на бабушку — дедушка, а папа отдельно, и он тоже очень сложный.

«Меня зацепила атмосфера этой больницы»

По окончании вуза настало время поступать в интернатуру. Училась Светлана Юрисовна по целевому направлению, поэтому для интернатуры нужно было выбрать больницу для прикрепления. Обычно молодые врачи с большими амбициями стремятся попасть в головные республиканские клиники. Но нашей героине сослужил добрую службу личный опыт:

— Передо мной стояла задача не только выбрать клинику, в которой я буду работать, но и адаптировать этот процесс к собственному ребенку. Ведь на тот момент, когда поступала в интернатуру, я уже была мамой. И к этому времени, как мама, побывала в ГДБ №1 — мы полежали здесь с малышом. Меня очень зацепила атмосфера этой больницы. Понравился тот материнский опыт, который я приобрела здесь, общаясь с врачами. То, как они вылечили моего ребенка. Как вообще здесь выстроены логистика и отношения. Меня это все очень устроило. И я попросила целевое направление сюда.

Получить заветное целевое в ГДБ №1 в 2011 году было непросто. Светлана Юрисовна стала здесь самым молодым врачом: на тот момент коллектив в клинике был слаженный, доктора работали плечом к плечу уже десятки лет.

«Когда я поступала в интернатуру, я уже была мамой. И к этому времени, как мама, побывала в ДГБ №1 — мы полежали здесь с малышом». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проходя практику по педиатрии в этой больнице, молодой доктор получила предложение пройти первичную переподготовку по профилю ревматологии. Дело в том, что на тот момент в клинике не было ни одного детского ревматолога — дети с суставной патологией здесь лечились, но в рамках общего педиатрического профиля. В планах больницы было открыть ревматологический профиль, а для этого требовался собственный ревматолог в штате. Наша героиня согласилась освоить эту специальность, несмотря на то что она непростая, редкая, интегративная — рассматривающая в комплексе весь организм маленького пациента.

— Я сразу согласилась, потому что уже вела этих пациентов в интернатуре как педиатр, и мне было интересно осваивать эту специализацию. Когда я получила сертификат, больница смогла открыть здесь профиль, получить лицензию для работы с ревматологическими больными. Специализированные койки по ревматологии открылись в 2014 году — начинали мы с трех—семи коек. Постепенно набирали обороты, город адаптировался к нам как специалистам, — рассказывает Светлана Юрисовна. — Сначала я вела прием только стационарных пациентов, потом подключился поликлинический прием.

После того как в больнице было открыто направление ревматологии, к нашей героине присоединились еще несколько докторов — и ревматологов на сегодня трое. Число ревматологических коек выросло до 32. Здесь обслуживают детей из Казани, но не отказывает больница, если необходимо госпитализировать ребенка из любого другого места республики, а ДРКБ по причине переполненности собственного ревматологического отделения принять его не может.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кажется, что детская ревматология — это что-то, не относящееся к действительности. Потому что не должны же у ребенка болеть ноги и руки.

«Я не знала, что мой ребенок может бегать»

Детская ревматология — непростая область медицины. Она изучает болезни, которые возникают из-за иммунной системы, внезапно ополчающейся против собственного организма. Зачастую ревматологи работают с тяжелыми, инвалидизирующими заболеваниями. Самые часто встречающиеся диагнозы здесь — детский и ювенильный ревматоидный артрит, ювенильный системный артрит. Практически на 80% структура детской ревматологической заболеваемости — это болезни суставов, то есть артриты. Реже встречаются геморрагический васкулит, системная красная волчанка, аутоиммунные поражения соединительной ткани… Все это сложные, нередко приводящие к функциональным дефицитам болезни.

Вы спросите: да какой же может быть артрит у маленького ребенка? Доктор кивает:

— Да, кажется, что детская ревматология — это что-то, не относящееся к действительности. Потому что не должны же у ребенка болеть ноги и руки. Но это не так. Дети могут болеть артритом. Даже есть такие пациенты, которые начинают болеть еще до года. Диагностировать заболевание очень сложно. Доходит до того, что к нам поступает ребенок в инвалидном кресле или сидя на руках у родителей — то есть он уже не может ходить, но при этом все анализы у него могут быть в норме. В таких случаях именно поэтому на этапе поликлиники или дальнейшей диагностики никто не может понять, что у ребенка артрит.

Светлана Юрисовна объясняет: дети, которые заболели в годик, в два, в три года, еще не могут объяснить родителям, что им больно. Более того, они и сами не могут этого понять. Просто потому что уже привыкли жить с этим ощущением и не думают, что может быть по-другому. В итоге маленький ребенок просто не встает с кровати утром — ему больно. Или хромает по пути в садик и просится на ручки. Маме кажется, что он просто не хочет в садик и капризничает — а он находится в состоянии хронической боли, но он не может этого выразить словами. Во-первых, потому что не умеет говорить, а во-вторых, потому что боль — его обычное состояние, и он чувствует ее централизовано. Он «болит весь», как выражается доктор.

Зато когда поставлен диагноз и ребенок начинает получать лечение — все разительно меняется.

— Мама говорит: «Я не знала, что мой ребенок может бегать. Он никогда этого не делал — сидел и перебирал игрушки руками». И он действительно только сидел и играл руками. Потому что ноги у него болели. А тут вдруг мама с удивлением видит, что ребенок может быть активным! — объясняет Светлана Юрисовна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Диагностировать заболевание очень сложно. Доходит до того, что к нам поступает ребенок в инвалидном кресле или сидя на руках у родителей — то есть он уже не может ходить, но при этом все анализы у него могут быть в норме

«Важно как можно раньше поставить диагноз и подобрать терапию»

За последнее десятилетие ревматология — и детская, и взрослая — вышла на новый уровень. Как рассказывает доктор, новые препараты и их комбинации позволяют добиваться замечательных результатов. Лекарства имеют накопительное действие, и поэтому сегодня удается приходить к тому, что ребенок получает всего один или два укола в месяц и при этом не отличается от своего здорового сверстника. Современная ревматология применяет и антибиотики, и низкодозную химиотерапию, и генно-инженерные препараты, и гормоны.

Да, часто ревматологические заболевания приобретают хроническое течение. Но у организма ребенка огромные компенсаторные возможности. Поэтому, проявившись в раннем возрасте, болезнь может снизить активность к подростковому периоду, и пациент входит в стойкую ремиссию. В таком случае, уходя во взрослую сеть, такой пациент может не иметь клинических проявлений и получать минимальную поддерживающую терапию.

— Если заболевание началось с 2—3 лет, хорошо пролечено и компенсировано, то ко взрослому периоду у человека не будет ни деформаций суставов, ни мышечных дистрофий. И ноги у него вырастут одинаково — ведь мы в ревматологии применяем сильные препараты, чтобы рост конечностей на фоне воспаления сустава не задерживался, и больная нога не запаздывала в росте. К сожалению, есть небольшой процент вероятности, что ребенок все-таки получит приобретенную деформацию и будет вынужден с ней жить. Например, когда одна нога короче другой. Или когда коленка не разгибается до конца. Или когда сильно деформированы пальчики рук. Чтобы этого не происходило — важно как можно раньше поставить диагноз и подобрать терапию. Но, к сожалению, и сейчас встречаются случаи, когда дети попадают к нам через два, три года после начала заболевания — уже со сформированными деформациями, — рассказывает Светлана Юрисовна.

Аутоиммунные заболевания у детей, в частности тот же артрит, встречаются все чаще. Особенно заметно стало их распространение после пандемии коронавируса: прибавились постковидные осложнения. Такие как мультисистемный воспалительный синдром. Кроме того, сильно подросла выявляемость ревматологических заболеваний у детей. Доктор рассказывает, что практически каждую неделю в стационар Городской детской больницы №1 поступают дети со впервые диагностированным артритом. Им выставляется хронический диагноз и назначается интенсивное лечение — на первых порах довольно жесткое.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К сожалению, и сейчас встречаются случаи, когда дети попадают к нам через два, три года после начала заболевания — уже со сформированными деформациями

На сегодняшний момент именно первая детская горбольница функционирует как база детской ревматологии города. Сюда направляют на диагностику маленьких пациентов травматологи, кардиологи, педиатры со всей Казани — если заподозрят ревматологическую патологию. При этом очередей на госпитализацию нет.

— Даже при минимальных изменениях в суставах мы госпитализируем ребенка на обследование, не откажем, — говорит Светлана Юрисовна. — Потому что отказы в детской ревматологии — это не очень хорошо.

База диагностики удовлетворительная: больница располагает собственной лабораторией (не всегда артриты прячутся за идеальными анализами, чаще все-таки дают о себе знать изменения в крови), есть УЗИ, рентген. А вот томография здесь пока недоступна — детская РКТ есть в Казани только в ДРКБ.

«Работа начмеда ограничений не имеет»

В 2020 году наша героиня ушла в декрет, а выйдя из него в 2022-м, снова пошла учиться — получила сертификат организатора здравоохранения. Первичную переподготовку прошла на базе КГМУ, а в 2025-м ей предложили стать заместителем главного врача по медицинской части. Светлана Юрисовна согласилась, но и работу ревматолога не оставила — ведет амбулаторный прием пациентов, при необходимости консультирует детей в отделении, участвует в консилиумах, в обсуждениях сложных случаев.

— Но вообще, работа начмеда ограничений не имеет — ты руководишь всей медицинской службой больницы. Будь то гематология, ревматология, общая педиатрия или отделение новорожденных детей. Я всегда должна быть готова подняться к любому пациенту, помочь оценить его анализ и состояние, понять, какие можно предпринять действия, какие ему еще нужны консультации (возможно, следует привлечь коллег из ДРКБ) и дополнительные анализы, как скорректировать лечение, — говорит доктор.

За те 12 лет, что доктор работает в этой больнице, коллектив в определенной степени сменился: постепенно уходят на покой врачи, которые отдали медицине по 35—40 лет, им на смену приходит молодежь. Светлана Юрисовна, однако, рассказывает, что опытная гвардия не сдает позиций окончательно: например, отделение патологии новорожденных практически на 70% состоит из докторов прежней команды. Половина врачей в отделении реанимации новорожденных — тоже люди не менее чем с тридцатилетним опытом работы.

— Они всю жизнь отдали этой работе, и продолжают трудиться. И знаете, они еще всех нас научат! У них особенное отделение. Как правило, в реанимацию новорожденных приходят люди из неонатологии. Поработав в ней, доктор понимает, что может осилить и реанимацию. Потому что любой только что родившийся ребенок — непредсказуем. Он может быть на один балл по шкале Апгар, а может — на девять. Может начать дышать, а может и не начать. И неонатолог должен уметь помочь в любом случае. Он знает, что могут потребоваться реанимационные мероприятия, — и он их проведет. Вы знаете, у нас такая команда реаниматологов, это такие сильные доктора, что мне спится спокойно. Они очень требовательны, очень много видят за счет своего опыта, — с благодарностью рассказывает начмед больницы про врачей, с которыми работает.

«Любой только что родившийся ребенок — непредсказуем. Он может быть на один балл по шкале Апгар, а может — на девять. Может начать дышать, а может и не начать. И неонатолог должен уметь помочь в любом случае». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А когда мы спрашиваем у Светланы Юрисовны, что самое сложное для нее в работе руководителя, она признается: многообразие характеров врачей. Каждый доктор — непростая личность, у каждого свое видение, свой опыт, свой темперамент. Руководитель должен это все понимать и на интуитивном уровне считывать, в каком сегодня настроении сотрудник, что он чувствует и как его мотивировать. Сказывается, по словам доктора, и разница в поколениях — есть она и у медиков.

— И вот они сидят в одном отделении: миллениал, зумер и бумер. И смотрят друг на друга, и каждый друг о друге что-то думает. Хорошо, что цель у них всех одна — вылечить ребенка. И чтобы ее добиться, доктора учитывают стиль работы друг друга. Молодые подстраиваются под старших, потому что старшие передают им бесценный опыт, учат их, — рассказывает начмед.

«Мы как врачи должны понять, как работать с той или иной мамой»

Большую часть работы с конфликтными или проблемными родителями маленьких пациентов ведут лечащие доктора и заведующие отделениями. Но встречается с родителями на правах начмеда и Светлана Юрисовна. Например, когда нужно поговорить с ними и убедить в том, что ребенку нужно еще некоторое время побыть в больнице, и что забирать его домой еще рано. Случаев таких бывает немного, но все же они встречаются. Просто не каждая мама может осознать, что ситуация непростая, и что ребенку нужно находиться под наблюдением врачей, пока он не окрепнет.

Светлана Юрисовна, конечно же, понимает и тех мам своих пациентов, которые сталкиваются с болезнью своего ребенка и пытаются ее осмыслить.

— Мама всегда остается мамой. Но нельзя подготовиться к тому, чтобы стать ею. Розовые пинетки и красивый шарик на выписке, которые мы рисуем себе в голове, — это идеальная картинка. Но мама теряется, столкнувшись с ситуацией преждевременных родов, когда у нее появляется недоношенный ребенок, которому нужна помощь. В таких случаях мы и ей должны оказать помощь. Иногда она идет к лечащему врачу, но у нас в больнице есть и медицинский психолог. Одни мамы замыкаются в себе, другие выплескивают на нас эмоции. А мы, как врачи, должны понять, как нам работать с той или иной мамой. В каком направлении двигаться. Она замкнулась — значит, надо ее разговорить. Она плачет — нужно пригласить психолога. Она темпераментная и вся кипит — тогда, возможно, надо отпустить ее погулять вокруг больницы с мужем. Все женщины по-разному переживают этот период, — рассказывает доктор.

А еще Светлана Юрисовна констатирует очень радостные для педиатра (да и для общества) тенденции: сейчас ей, как начмеду, уже и папы звонят с просьбами: «Моя жена очень тревожна. Она не дома, их с малышом положили к вам в больницу. Я прошу, обратите внимание на ее эмоциональное состояние — возможно, стоит попросить консультацию психолога». И это просто замечательно — значит, общество начинает видеть мам после родов. И мужья замечают эмоциональную нестабильность своих жен, и хотят им помочь. И это здорово, что современные педиатры все чаще видят отцов своих пациентов. Вовлеченных, заботливых, понимающих.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если мама проходит акт физического перерождения, когда на свет появляется малыш, то мужчина просто в один прекрасный миг становится отцом. Иногда он агрессирует просто потому, что неуютно чувствует себя в этой новой роли

Впрочем, и отцов, не способных справиться с собственным стрессом, тоже хватает. Тех, кто агрессивно ведут себя по отношению к медикам, обвиняют их в том, что это они виноваты в болезни их ребенка. Требуют перевести ребенка в ДРКБ или в московскую клинику. С ними тоже нужно уметь работать. Но и их понимают педиатры:

— Стать папой в одночасье мужчине сложно. Ведь если мама проходит акт физического перерождения, когда на свет появляется малыш, то мужчина просто в один прекрасный миг становится отцом. Иногда он агрессирует просто потому что неуютно чувствует себя в этой новой роли, — объясняет Светлана Юрисовна.

«Дети — это космические существа, и у них реабилитационный потенциал неисчерпаемый»

Наша героиня признается: в первые годы работы в ней поднималось острое сочувствие по отношению к маленьким пациентам. Но долго так работать врач не может — поэтому нужно уметь сдерживать внутренние эмоции.

— Мы понимаем проблему, обозначаем ее и стараемся решить. Но на какое-то очень активное жаление у врача нет времени, ресурса. Мы позволяем себе какой-то объем этой эмоции. Посочувствовали. Но дальше собрались и приступили делать что-то, — рассказывает доктор. — И даже если диагноз направляет нас в ту или иную нежелательную ветку, мы можем что-то предпринять даже при низком реабилитационном потенциале. Дети — это космические существа, и у них реабилитационный потенциал иногда просто неисчерпаемый. Им нужно просто помогать.

Доктор приводит пример: раньше на базе этой больницы были онкологические койки — на них лечились дети с лейкозами. Врачи понимали всю сложность и опасность диагноза. Но понимали и то, что при хорошем лечении на первом этапе (первые 6—8 месяцев) ребенок, пройдя несколько беспрерывных блоков химии, в 90% случаев выходил в ремиссию. Врачам нужно было сделать главное — помочь ребенку прожить этот сложный путь химиотерапии.

— И они справляются. Дети — это космос. Они иногда справляются с тем, что взрослый не сможет победить никогда! — убежденно говорит Светлана Юрисовна.

Она приводит и примеры из своей ревматологической практики. Ребенок по полдня не мог встать на ножки, от боли в пальцах не мог удержать кружку. Но через полгода после начала терапии он уже ходит без боли, а через пару лет выходит в ремиссию по артриту. И в школу пошел, и на плавание его мама отдала…

Правда, в случае артритов и других аутоиммунных заболеваний спусковым крючком для рецидива может стать пубертат. Гормональная скачкообразная перестройка может ударить по иммунной системе, а резкий период роста костей и изменения анатомии костной ткани — запустить воспалительные процессы. Поэтому дети в ремиссии все равно находятся под пристальным наблюдением врачей. И даже если с жалобой на боли в ногах приведут пациента, который уже пять лет как находился в стойкой ремиссии, ревматологи обязательно положат его на обследование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даже если диагноз направляет нас в ту или иную нежелательную ветку — мы можем что-то предпринять даже при нулевом реабилитационном потенциале

Сложно еще и то, что не бывает двух одинаковых детских организмов и двух одинаковых заболеваний. Каждый ребенок — отдельная головоломка, со своими сочетаниями диагнозов, со своей переносимостью препаратов, со своим «коктейлем» из этих препаратов, который нужно составить максимально эффективно и так, чтобы разные лекарства не отменяли действие друг друга.

«К иммунитету надо относиться нежно!»

За пределами больницы наша героиня — прежде всего, вовлеченная мама. У нее трое детей, и это не оставляет ей времени на хобби. Доктор улыбается: говорит, что у нее может быть только две точки пребывания — дом и больница. Больница заменяет ей хобби, это ее любимое дело. А вся остальная жизнь — в детях.

Светлана Юрисовна признается: как у педиатра у нее, конечно же, есть свои профдеформации. Ведь работая в педиатрии, она видит самые разные негативные сценарии.

— Безусловно, у нас есть профдеформации. У каждого в свою сторону. Если ты пульмонолог, тебе представляется, что у всех твоих детей какая-нибудь астма. Ревматолог — ищет у всех артрит. Нефрологу постоянно кажется, что у детей болят почки. В этом смысле мы, ревматологи, уникальны тем, что понимаем: с иммунитетом не стоит играть. Как ревматологи часто просим родителей: не давайте детям иммуностимуляторы. Или не выезжайте среди зимы на летнее солнце, потому что солнце — это иммунный провокатор. Мы не знаем, что может произойти, если слишком возбудить иммунную систему. Надо к ней нежно относиться, потому что она иногда ошибается. И мы не знаем, в какую сторону она ошибется — в сторону суставов ли, или ударит в кожу, или в кишечник (болезнь Крона — непростое аутоиммунное заболевание). Поэтому к иммунитету надо относиться нежно! — предостерегает, как родитель, наша героиня.

Кстати, об иммунитете: даже если ребенок уже заболел аутоиммунным заболеванием, ему разрешена и даже показана вакцинация. Но только неживыми вакцинами (живые к таким пациентам не применяются или применяются только по решению лечащего врача). Доктор объясняет: ребенок выходит в социум, и ему необходим хотя бы минимальный уровень вакцинации. Потому что риск заболеть тем же гриппом на препаратах, которые он получает, гораздо выше, чем риск для здорового ребенка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мы не знаем, что может произойти, если слишком возбудить иммунную систему. Надо к ней нежно относиться, потому что она иногда ошибается

«Всегда надо разворачиваться к пациенту лицом»

Отвечая на наш стандартный вопрос о том, за что она любит свою работу и что главное для себя в ней видит, Светлана Юрисовна говорит:

— Я здесь, чтобы улучшить медицинскую помощь для детского населения. Все, что мы можем сделать в рамках своей больницы. Это было так для меня всегда, в том числе и когда я была простым лечащим врачом в отделении. Всегда надо разворачиваться к пациенту лицом. Понимать его. Это очень важно. Нельзя просто махнуть рукой на него и уйти — надо увидеть все его страхи, поговорить с ним. Если это колючий подросток — нужно найти к нему подход, снять его «красные флаги». Ведь педиатр — особая специальность, мы частично несем функцию материнства для наших пациентов. Мы — для того, чтобы им стало лучше. И вот это главное в нашей работе, на каком бы посту мы ни были.

В будущем Светлана Юрисовна видит себя частью сильной врачебной команды города, которая продолжает выполнять стратегические задачи. Для нее не обязательно оставаться на руководящем посту, держа это в уме, она постоянно совершенствуется в своей основной клинической специальности, детской ревматологии.

«Эта больница работает 40 лет. Здесь вылечили огромное количество детей — у нас 5 500 госпитализаций в год». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот в качестве элементов, с которыми в работе не хотелось бы встречаться, Светлана Юрисовна называет организационные затруднения. К примеру, когда нужно долго дожидаться направления на обследования, искать оборудование, которого пока нет в клинике.

— Мы, со своей стороны, пытаемся дать все, что у нас есть. Мы умеем предоставлять качественную медицинскую помощь, у нашей больницы огромный опыт и компетенции. Эта больница работает 40 лет. Здесь вылечили огромное количество детей — у нас 5 500 госпитализаций в год! И теперь мы, конечно, мечтаем о том, что нам наконец-то построят новую больницу. Ведь даже стены влияют на то, как нас воспринимают пациенты. Когда после новых клиник родители с детьми приходят к нам, у них в голове твой статус, как врача, меняется. Не в лучшую сторону. Уже не первый год идут разговоры о том, что больница будет построена. И если это случится — мы сможем расширить количество коек, дать нужный объем диагностики и увеличить объем помощи детям Казани. В конечном итоге, ведь это главная наша цель, — мечтает наша героиня.

