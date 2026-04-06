В Академии наук Татарстана изучали, как вспоминали, вспоминают и будут вспоминать Тукая

О начале XX века, как выяснилось, больше знают ученые, а не литераторы

Тукай в Петербурге, версия от ИИ. Фото: Радиф Кашапов

Всероссийская научная конференция с международным участием «Габдулла Тукай: коммеморативная практика в контексте государственной политики и общественных инициатив», посвященная 140-летию поэта, прошла в Казани при участии около 80 экспертов — от историков и литературоведов до искусствоведов и архитекторов. Одни говорили, что Тукай — это наше все, а другие это осмысливали.

Манифест дружбы, наше все, новый герой байопика

Конференция — одно из многих событий, связанных с 140-летием поэта. В Новом Кырлае проводят благоустройство не только музея, но и школы, территории вдоль русла реки Ия и набережной.

13—15 апреля пройдут «Тукаевские чтения — 2026», 23—24 апреля — Международная научная конференция «Творчество Габдуллы Тукая и развитие национальных языков, литератур, культур».

Тинчуринский театр совместно с литературным музеем Тукая уже показывает спектакль «Тукай. Оркестр. Искусственный интеллект». Представляется проект «Тукайны бергәләп укыйбыз. Читаем Тукая вместе». В Национальном музее РТ откроется выставка «По следам Тукая». Готовится фильм «Архив Тукая» и мультфильм «Туган тел» — «Родной язык». Кроме того, новые издания готовит Союз писателей республики: выйдет антология татарской поэзии, сборник Тукая с переводом на языки народов Поволжья.

Коммеморативную практику ученые понимают по-разному. Обозначим, что это процесс памятования через актуализацию событий, образов и персоналий прошлого.

Пример публичной памяти — театр. Это спектакль студии «Апуш» «Тукай. Ярлыкагыл» («Тукай. Прощение»). Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Считая своим учителем великого русского поэта Александра Пушкина, чье имя дорого каждому россиянину, Тукай сумел с помощью поэтического языка донести до своих земляков вечные ценности, а широко известные строки Тукая стали своего рода поэтическим манифестом многовековой дружбы народов России, — заявил почетный председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, с ходу постулируя один из примеров такого памятования.

— Сохранение памяти о Тукае связано с государственной идеологией, его канонизация началась в 1913 году и приобрела систематический характер в советскую эпоху, — сообщил глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов. — Развивается монументальная пропаганда — памятники Тукаю появляются не только в Татарстане, но и за его пределами, тем самым укрепляя его визуальность в общественном пространстве. Тукай — философ и реформатор для интеллигенции, а для массового сознания — автор таких детских сказок, как «Шурале» и «Су Анасы».

Также Минниханов предложил, вероятно, под впечатлением таланта декламатора камаловского актера Эмиля Талипова, прочитавшего в начале стихи Тукая, задуматься о художественном фильме о поэте.

Эмиль Талипов мог бы сыграть Тукая в кино. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы думали, что будет много работ о единомышленниках Тукая...»

— Тукай — наш вечно молодой поэт. Как свойственно молодым, он был разным: хотел — шел за модой, хотел, как говорят сейчас, — за мейнстримом, хватало у него сил и выражать протест. В учебниках по литературе есть шаблонный образ Тукая — миловидный поэт в тюбетейке, в серьезном костюме. Но ведь и парень в черных очках — Тукай! Эти детали делают Тукая живым, приближают к нам, — отмечала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которая, кстати, выступила исключительно на татарском языке.

Также она призвала пользоваться новыми технологиями, добавив, что, к примеру, наши предки уже знали, что такое блокчейн:

— Ведь это раздельное хранение. Наши деды этим пользовались. Переписали рукописи, хранили, передавая из медресе в медресе. Они понимая, что залог сохранности — постоянное движение. Наследие не может храниться в сундуке. Надо собрать его самые плодородные семена и посеять в плодородную почву.

При этом через Тукая можно заходить на разные темы. К примеру, академик Александр Куделин, выступая по видеосвязи, по аналогии со «Словарем языка Пушкина» предложить осмыслить вокабуляр татарского поэта.

Глава Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла рассказал о литературном конкурсе «Тукай йолдызлыгы»/«Созвездие Тукая», в котором предлагалось осмыслить окружение поэта:

— Мы думали, что будет много работ о единомышленниках Тукая, о людях, споривших с ним, но оказалось, что наши авторы знают этот период не так хорошо, как ученые. Работы, представленные на конкурс, не обладали такой широтой знаний. Чтобы понять Тукая, нужно понимать ситуацию того периода.

Памятник ли Тукай? Этот простой вопрос становится предметом споров каждое десятилетие. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Антропология и споры о крысах

Главный научный сотрудник Института истории Марджани Лилия Габдрафикова заявила, что Тукай может служить источником для изучения материалов о том, как жило татарское общество на рубеже XIX—XX веков:

— Для историка его тексты — это тоже уникальный источник, особенно, когда дело касается исследований по исторической антропологии.

— Отдельная тема — это Тукай и медицинская антропология, — добавила Габдрафикова. — Это нельзя назвать просто историей медицины, так как мы тут не рассматриваем научные достижения и способы лечения. Это скорее переживания пациента, изучение пограничья здоровья и болезни в зависимости от культуры пациента (например, для татар-мусульман той эпохи был характерен чаще всего фатализм, местами даже недоверие к официальной медицине, и это влияло на его тактику, на выбор способов лечения и так далее).

К примеру, Габдрафикова рассказала, что в начале 1910-х годов Тукай, больной туберкулезом, лечился различными порошками, а также аспирином, который в России не производился. Значит, он, как пациент, начинал уже искать разные способы лечения, а потом признавался, что «просто боялся больниц».

Через Тукая у нас вспоминают и других деятелей начала прошлого века. К примеру, Фатиха Амирхана. И. М. Якобсон / Скриншот с сайта Красная Весна

Примеры коммеморации в эти дни можно было встретить и на просторах интернета, где случился спор доцента КФУ Милеуши Хабутдиновой и заведующей литературной частью Тинчуринского театра Резеды Губаевой. Поводом послужил спектакль «Казанга Тукай кайткан»/«Возвращение Тукая», который второй год номинируют на госпремию имени поэта. Литературоведа смутила сцена, основанная на тексте Тукая, где он, чтобы прогнать крыс, изображает кота, по мнению Хабутдиновой, чрезмерно натурально. Также она посчитала неуместным критику Камиля Мотыйгого, который был учителем Тукая, но о котором поэт отзывался порой чрезмерно иронически. В защиту Губаевой зрители отмечали, что смогли увидеть поэта живым, а указанные эпизоды восприняли совсем иначе.

Отметим, что о Камиле Мотыйгом, как о человеке, который записывал стихи ученика на пластинке, говорил на лекции профессор и певец Идрис Газиев. 15 апреля он планирует прочитать об этом лекцию в Литературном музее Тукая.

Историк Альфрид Бустанов в своем телеграм-канале в эти же дни выложил манифест «Я — не Тукай»: «Решил объявить бойкот Тукаю. Мне ничего не интересно, что с ним связано. Даже близко. Ни заунывный «Туган тел», ни бесконечные аэропорты, площадки, памятники, филармонии. Мне противны эти тупые сказки, сводящие меня к лешему».

Ближе к финалу становилось понятно, что доктор философии имеет в виду нечто более глубокое, на что он указывал в комментариях: «Нужно действительно объяснять, что сложилась целая инфраструктура обессмысливания татарской культуры, символом которой является Тукай? Нужно объяснить, что речь идет не об исторической фигуре поэта, ни о его произведениях, а о сложившемся вокруг него политическом дискурсе, удушающем любую мысль?».

Вот так нейронка рисовала Тукая раньше. предоставлено Райнуром Хасановым

Когда Тукая полюбит искусственный интеллект?

Отметим, что подобные споры и манифесты не в новинку, они появляются при каждой круглой дате, связанной с поэтом. При этом речь зачастую не идет о самом человеке, а рассуждают уже о символе и его интерпретациях. Решительно разрушать сложившиеся образы с каждым десятилетием как будто даже не легче, а сложнее, так как вырастают новые поколения, которые воспринимают поэта не только в интерпретации, но и в переводе.

— Так, в обращении руководства республики к трудящимся подчеркивалось, что с созданием ТАССР в 1920 годы «сбылось желание великого татарского поэта Габдуллы Тукая», который якобы предвосхитил идею «свободного государства» и «свободной России», — указывает Бахтияр Измайлов, старший научный сотрудник Института истории имени Марджани. — Данная интерпретация представляет собой характерный пример ретроспективного идеологического переосмысления: высказывания поэта начала XX в. включаются в советский политический нарратив и трактуются как предвосхищение Октябрьской революции и установления советской власти.

— Образ «великого» Габдуллы Тукая узнаваем в национальной группе татар и среди жителей Татарстана, повторение традиционных празднований занимается напоминанием одних и тех же характеристик образа поэта, — отмечает историк и экскурсовод Гузелия Гиматдинова. — Так образ Тукая застывает в своей вечности и обретает долговечную форму, появляется разрыв между вечным и далеким Тукаем — абстракцией и обществом. Застывший характер вызывает отторжение, поэтому гражданское общество стремится актуализировать память новым содержанием, находится в поисках новой формы коммеморации.

Сайт gabdullatukay.ru не менялся с 130-летия Тукая. скриншот с сайта gabdullatukay.ru

Интересно, что среди проектов, связанных со 140-летием, официально нет обновления сайта gabdullatukay.ru, в котором, при должном старании можно найти не только тексты поэта, но и материалы, связанные с его увековечиванием. В цифровую эпоху на конференции, посвященной теме увековечивания, явно не хватало секции, посвященной цифровизации. Как указывалось в кулуарах, на нее просто не хватало тем, хотя в целом об этом говорилось. И сгенерированный ИИ Тукай (все еще далекий от правдоподобия) появлялся в презентациях выступающих.