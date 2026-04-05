Полет «Артемиды», вакцина против рака, 12 тысяч лет игромании

Интересные новости науки за неделю

Лунная миссия «Артемида-2» стартовала — это первый пилотируемый полет человека к Луне за полвека. В России первый пациент получил персонализированную вакцину против рака, Мурашко обещает ввести этот метод в ОМС. Состав микробиоты кишечника напрямую связан с развитием нервно-психических и нейродегенеративных болезней. Археологи в Египте с помощью спутниковых методов из космоса и геофизической подземной томографии нашли на глубине 6 метров 2,5-тысячелетний храм. Коренные американцы играли в кости 12 тысяч лет назад — это отодвинуло историю азартных игр на целых 5 тысяч лет.

Пилотируемая миссия «Артемида-2» стартовала в полет вокруг Луны

Вечером 1 апреля (или ночью 2 апреля по московскому времени) с мыса Канаверал отправилась в небо сверхтяжелая ракета-носитель SLS с пилотируемым кораблем Orion. Так впервые за полвека начался пилотируемый полет к Луне. На борту корабля четыре астронавта, в их числе впервые к нашему спутнику отправилась женщина. Если все пройдет по плану, эти четверо смельчаков поставят рекорд по удалению человека от Земли.

Высадка миссии на Луну не запланирована. Корабль, используя гравитационный маневр, должен облететь Луну и вернуться на Землю. Задача миссии — испытать системы жизнеобеспечения корабля и технологию лазерной связи (космической коммуникации с помощью инфракрасного излучения). А еще на корабле в космос отправили образцы тканей человека, чтобы изучить влияние космической радиации.

Событие историческое: в последний раз межпланетное пространство рядом с Луной люди посещали в 1972 году, с миссией «Аполлон-17». Четверо астронавтов должны провести в космосе 10 дней. Все это время они будут ютиться в кабине площадью около 10 кубических метров (впрочем, у «Аполлонов» кабина была в полтора раза меньше).

На вторые сутки полета астронавты поделились фантастически красивыми фотографиями Земли. На третьи сутки сообщили о неисправности туалета на борту, им рекомендовано использовать резервные средства сбора отходов.

NASA/Reid Wiseman

К сегодняшнему дню корабль преодолел уже две трети пути к Луне, члены экипажа готовятся к историческому облету нашего естественного спутника. NASA ведет подробный блог путешествия — с фотографиями и свежими новостями. Миссия должна завершиться в конце следующей недели — капсула с людьми приводнится в Тихом океане.

Уже в 2028 году NASA планирует высадить астронавтов на южном полюсе Луны, а впоследствии начнет строить лунную базу.

В России впервые ввели пациенту персонализированную вакцину против меланомы

Российскую персонализированную вакцину от рака впервые ввели человеку. Пациент страдает от меланомы, препарат создали в институте им. Гамалеи специально для него, с учетом всех генетических особенностей опухоли. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обещает, что технологию включат в программу ОМС — впрочем, экономических характеристик этого способа лечения пока не раскрыли.

Методику применяют в НМИЦ радиологии Минздрава РФ. По замыслу медиков, вакцина стимулирует иммунную систему организма к тому, чтобы прицельно искать и уничтожать раковые клетки. Это мРНК-вакцина, она основана на использовании генетической информации пациента. Именно поэтому она персонализированная: каждому человеку изготавливается своя собственная модификация препарата.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Вакцины против рака, подобные этой, обсуждаются уже давно, персонифицированное лечение рака с помощью генно-инженерных методов — насущная необходимость. Это поможет прицельно убивать раковые клетки в организме, не трогая здоровые ткани и не оказывая токсический эффект. Таким образом может решиться главная проблема онкологического лечения — когда агрессивное, токсичное лечение убивает пациента раньше, чем это делает рак.

Депрессия и болезнь Альцгеймера связаны с микрофлорой кишечника

Международная группа ученых, в числе которых медики Санкт-Петербургского госуниверситета, доказали, что кишечная микрофлора влияет на мозг и на работу центральной нервной системы. Бактерии кишечника влияют на наше настроение, а в особых случаях могут помочь развитию нервно-психических (например, шизофрении или депрессии) или нейродегенеративных заболеваний (например, болезней Альцгеймера или Паркинсона).

Почему развиваются нейродегенеративные болезни, медики до сих пор со стопроцентной уверенностью сказать не могут — еще нет понимания фундаментальных механизмов гибели нервных клеток. Поэтому и лечить их тоже еще не научились — пациентам с болезнями Альцгеймера и Паркинсона можно лишь облегчить симптомы. Причины ищут везде, в том числе и в кишечнике.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследователи Санкт-Петербургского университета проанализировали связи между кишечником и мозгом и описали, как меняется микрофлора при разных болезнях: биполярном расстройстве, тревожности, шизофрении, эпилепсии, РАС, болезнях Альцгеймера, Паркинсона, рассеянном склерозе. По их мнению, доказана взаимосвязь сообщества кишечных бактерий с работой мозга. При дисбактериозе начинаются отклонения в работе нервной системы — значит, и психоэмоциональное состояние пациента тоже пострадает. И наоборот: нервно-психические и нейродегенеративные болезни изменяют микробный баланс, а значит, и пациентам с этими болезнями надо назначать пробиотики.

Полученные данные планируется использовать дальше, чтобы изучать развитие нейродегенеративных и психических заболеваний. Питерские медики предполагают, что неправильное питание и, как следствие, нарушение состава кишечной среды может быть одной из причин их возникновения.



В Египте с помощью подземной томографии нашли храм, которому 2,5 тысячи лет

Археологи в своих изысканиях нередко сталкиваются с тем, что на месте раскопок тысячи лет один поверх другого накапливались культурные слои и толстые напластования ила. В частности, проблема ила актуальна для раскопок на территории Древнего Египта в дельте Нила. Добраться до древних артефактов или сооружений — во-первых, сложно, а во-вторых, не всегда понятно, есть ли смысл копать еще глубже. На помощь ученым приходят технологии.

Египетские ученые представили интересные результаты синтеза классической археологической методики и новейших технологий спутникового исследования. Дело было на руинах древнего религиозного центра Нижнего Египта — Буто (сегодня это место называют Телль-эль-Фараин). Его руины — максимально сложный для археологов ландшафт. Ведь новые здания поверх старых здесь строили четыре тысячи лет подряд.

Археологи из Египта копать вслепую не очень хотели. Поэтому они взяли спутниковый радар Sentinel-1 (радиолокационная система SAR) и геофизический датчик электрорезистивной томографии (ERT). Спутник способен взглядом из космоса находить скрытые под травой и землей крупные объекты. А подземная компьютерная томография выглядит так: в землю погружают электроды, погружают между ними ток и мерят разность потенциалов. А по ней реконструируют трехмерную модель подземного слоя.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Один из участков на территории Буто просканировали таким образом и выяснили: три метра сверху занимает слой керамики и обломков римского периода. А вот следующие три метра вглубь — крупная постройка. Площадь — очень внушительная: 1250 кв. м. Ученые проверили данные и сделали раскопки на небольшой площади этого участка: 100 квадратных метров. Нашлись стены из сырцового кирпича, множество амулетов с изображением божеств, скарабей с именем Тутмоса III и другие ритуальные предметы. Археологи датировали находки примерно 664—525 годами до нашей эры, а ритуальный характер артефактов позволил им предположить, что это был храм или погребальный комплекс.

Результат обнадеживает: теперь, применяя новые технологии, археологи смогут составлять даже карты подземных культурных слоев еще до начала раскопок. А значит, копать будут более прицельно, «с гарантией».

Истоки игромании глубже, чем мы думали: люди играли в кости 12 тысяч лет назад

Самая древняя азартная игра, судя по всему, кости. До сих пор ученые считали, что первые игральные кости человек сделал и освоил самое позднее 7000 лет назад, в бронзовом веке. Играли в кости земледельцы и охотники в долине Инда, в Месопотамии, на Западном Кавказе.

Но археолог Роберт Мэдден из Университета Колорадо опубликовал масштабный труд, в котором утверждает: в позднем плейстоцене, как минимум 12 с лишним тысяч лет назад, охотники и собиратели американского континента постоянно играли в кости.

Ученый изучил и описал более 600 наборов игральных костей индейцев из 45 археологических памятников запада США. Их датировка — от 11-го тысячелетия до нашей эры до 1600-х годов нашей эры. Археолог утверждает, что по обе стороны Скалистых гор на индейских стоянках стабильно находятся игральные кости. А значит, в них играли все эти бесконечные тысячи лет.

Доисторические кости, конечно, выглядят не как современные кубики с гранями. Тогда как Мэдден их узнал? Изучил труды об играх североамериканских индейцев, написанные коллегами-антропологами. Сотню лет назад индейские игральные кости описывали как «бинарные жребии» — кусочек кости, где одна сторона была отмечена узором или цветом, а другая оставалась пустой. Получается своеобразная игра «орел или решка». Кости бросали по несколько штук на игровую поверхность, а потом считали, сколько костей приземлилось «нужной» стороной вверх.

По этому описанию Мэдден и искал в археологических архивах артефакты, которые подходили под это описание. Он нашел 565 явных образцов игральных костей и 94 — предположительных.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

То есть коренные американцы вовсю играли в кости. Предполагается, что это одновременно было и формой социального взаимодействия, и способствовало налаживанию торговых связей, и имело иные важные социальные формы. О том, что 12 тысяч лет спустя далекие потомки будут рушить свои и чужие жизни лудоманией, конечно, никто из плейстоценовых американцев подумать не мог.

