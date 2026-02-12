«Хозотряд уже перевезли»: из Тюремного замка Казани выселяют заключенных

Сотрудники ФСИН и конвойная служба начали большой переезд арестантов в суперСИЗО на Гудованцева

Фото: Радиф Кашапов

Как стало известно «Реальному времени», рассчитанный на тысячу арестантов новый СИЗО Казани на днях принял первых постояльцев. Ими стали больше десятка осужденных, отбывавших срок и работавших в хозяйственном отряде следственного изолятора на улице Япеева. Переводят и подследственных, дела которых еще рассматриваются судами. Так, уже на этой неделе туда отправят бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева. А в будущем — экс-главу регионального отделения «Справедливой России» Рушанию Бильгильдееву. И не только их. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дату финала «большого переселения» пока не называют

Официальное открытие изолятора состоялось еще два месяца назад — после сдачи в эксплуатацию крупнейшей в России новостройки пенитенциарной системы там побывали директор ФСИН России Аркадий Гостев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко и раис Татарстана Рустам Минниханов. Тогда же условия содержания, питания, медицинского обслуживания на объекте смогли оценить сотрудники смежных ведомств и даже представители религиозных конфессий.

К февралю были решены организационные и финансовые вопросы, смонтированы системы безопасности и связи, закуплены необходимые для функционирования изолятора продукты и товары. Отмашку к переезду «новоселов» дали на прошлой неделе. Правда, делать это решили постепенно.

— Хозотряд из СИЗО-1 на улице Япеева уже переселили. Потихоньку начали перевозить и других, — сообщил один из источников «Реального времени».

Численность конвойных авто и сотрудников в Казани ограничена — поэтому «великое переселение» арестантов уже почувствовали и в судах. Так, в Вахитовском сегодня отложили назначенное заседание по делу обвиненного в коррупции Гумера Нафиева, экс-заместителя прокурора Казани, и привлекаемых за аферы москвичей. Накануне столичных и казанских адвокатов предупредили, что процесс не состоится ввиду переезда этих арестованных.

Схожую информацию довели и до судов вышестоящих инстанций. В частности, в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции вместо видео-конференц-связи с СИЗО-1 Казани на Япеева планируют организовать таковую с Верховным судом Татарстана, куда для этого хотят доставить одного из осужденных к реальному сроку. Причина в том, что оборудование для такой связи планируют перевозить из старого изолятора и монтировать в новом.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сроки окончания долгожданной для ФСИН «миграции» пока никто не называет. Однако уже известно — Тюремный замок на Япеева планируют полностью разгрузить, переместив и взрослых, и несовершеннолетних арестантов. Что касается СИЗО-2 на улице Большой, то новоселье пока обещают лишь всем женщинам, среди которых — получившая на днях 10-летний срок за убийство проституток Анна Рясная, а также бывшая глава отделения «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева, осужденная по давнему делу об аферах с застройкой коттеджных поселков и обвиняемая в мошенничестве путем обещания коррупционных услуг.

Практика «ссылок» подальше от Казани прекратится?

При этом старые казанские изоляторы пока продолжают работу в прежнем режиме — прием передач, встречи с защитниками и родственниками, «свидания» с сотрудниками следствия не приостанавливали.

Проблема с перелимитом в СИЗО Татарстана особенно остро ощущалась в 2020—2021 годах — за решеткой содержали на 250—300 человек больше, чем предусматривали здания. Были жалобы, что в перенаселенных камерах спать приходится по очереди... Дошло до кардинального «решения» проблемы — после приговора, несмотря на его обжалование, осужденных начали высылать в изоляторы соседних и не только регионов — в Уфу, Киров, Йошкар-Олу, Оренбург, Пермь, Нижний Новгород, а то и в Челябинск с Иркутском! В таких «ссылках» успели побывать экс-ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов и осужденный брат бывшего начальника подразделения БОП МВД Татарстана Динар Залялов.

Динар Залялов. Реальное время / realnoevremya.ru

Осужденные и адвокаты возмущались — как с учетом таких расстояний готовиться к защите в апелляционной инстанции?! Слали жалобы в Генпрокуратуру и, похоже, достучались. Тогда в Татарстан прибыла большая проверка надзорного ведомства, выявила в работе учреждений регионального ФСИН ряд серьезных нарушений, в числе которых были не только несоблюдение санитарных нормативов... Пытались подойти к вопросу комплексно — достучаться и до следователей, что не надо требовать крайней меры пресечения для всех подряд, ведь изоляторы не резиновые.

К 2023-му на отчетной коллегии пенитенциарного ведомства официально заявляли — «лишних» постояльцев в изоляторах республики больше нет. Какова ситуация на данный момент — в УФСИН по РТ не комментируют, свою коллегию по итогам 2025-го проводили без журналистов. Хотя, говорят, тема СВО и тюремного «призыва» там не обсуждалась.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Между тем практика отправки осужденных в Казани в изоляторы Чистополя и Бугульмы сохраняется и сейчас. Один из источников «Реального времени» говорит — теперь этих «ссыльных» могут вернуть.

Предусмотрели условия даже для... детей

Напомним, стройка суперСИЗО на улице Гудованцева стартовала в 2022 году — в рамках федеральной целевой программы по развитию уголовно-исполнительной системы до 2035 года. Затраты на возведение и оборудования спецобъекта еще на этапе проектирования оценивались в сумму чуть более 6 млрд рублей.

Кроме административного здания возвели шесть режимных корпусов. Один предназначен для несовершеннолетних и женщин из числа фигурантов уголовных дел, причем предусмотрели условия и для пребывания детей, что могут появиться на свет в условиях несвободы.

Есть корпус для длительных и краткосрочных свиданий, есть сборно-следственное отделение — для работы силовиков и адвокатов, а также медчасть с амбулаторией, стационаром и своим, медицинским изолятором и отдельными прогулочными дворами — чтобы больные не контактировали со здоровыми.

Также есть столовая, прачечная и склады, а еще — тир и спортзал для сотрудников. А еще — все корпуса соединены между собой так, что можно обойти весь изолятор без выхода на улицу. Общая площадь нового объекта составляет 22 тысячи квадратов.

«Реальное время» направило в адрес УФСИН по РТ запрос — по дате окончания переезда, штату сотрудников и начальнику нового учреждения. Как отразится новоселье на общении арестованных с родственниками, работе следователей, адвокатов и сроках доставки арестованных на заседания судов — узнаем со временем.

Ну а в старом здании — памятнике культуры — уже намечена реставрация. Комплекс Тюремного замка в центре включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его начали строить в 1807 по проекту архитектора Якова Шелковникова. Строительство и перестройка велись до середины XIX века. Изначально замок возводили с расчетом на 100 заключенных, после Октябрьской революции лимит вырос в 10 раз. А в 1964-м для СИЗО-1 Казани официально установили лимит на 800 подстражных.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Часть исторических построек уже утрачена — дом священника и смотрителя, часть сохранилась, включая караульную и церковь, кухню, пекарню и столовую. Вопрос о выселении арестованных из здания-памятника обсуждался в Казани долгие годы. И вот началось...